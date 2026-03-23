Wie sich Routiniers die Stürze beim südpfälzischen Saisonauftakt in Bellheim erklären.

Leuchtende Augen, strahlende Sonne, überall gute Laune: Viele von den Zuschauern und Radsportlern haben sich ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Dazu eine schnelle ein Kilometer lange Runde, 350 Teilnehmer und die erfolgreiche Premiere des Jedercups. Das alles machte das Frühjahrskriterium des RC Silber-Pils Bellheim zu einer runden Sache. Ein paar Stürze trübten die Stimmung.

„Klar ist es schade. Aber es ist das erste Rennen, jeder ist heiß. Da kann so was leider passieren“, blickte Mitorganisator Marc Dörrie, der im grünen Trikot des Veranstalters beim Eliterennen hinter den Kemptenern Tim Schlichenmaier und Dario Rapps auf einen starken dritten Platz fuhr, auf das gemeinsame Rennen von U17-Junioren und Frauen-Elite zurück. Nach einem Sturz, der den Einsatz eines Rettungswagens erforderte, konnte die Frauenklasse nicht gewertet werden. Die wenigen Fahrerinnen bekamen ihre Startgelder zurück. Linus Sturm von der RSV Rheinzabern gewann das U17-Rennen (fünf Fahrer) vor Felix Ehrhardt vom RSV Edelweiß Kartung.

Das Gefühl für die Straße

Ein routinierter Fahrer weiß um die Gefahren des Saisonauftakts, sieht die Ursachen vielschichtig: „Manche fahren den ganzen Winter viel zu viel auf der Rolle. Darunter leidet das Gefühl für die Straße. Wenn man dann noch Rennen im Feld fahren muss, wird es gefährlich.“ Das gemeinsame Rennen von U19 und Amateuren: Wieder hat es gescheppert. Das Rennen musste neutralisiert und länger unterbrochen werden. Einer hat wohl die Kurve zu eng genommen und blieb an einem Gitter hängen.

Fabian Genuit (Team Möbel Ehrmann) kennt die Schwierigkeit von Amateurrennen: „Die Dynamik im Feld ist noch mal eine andere als bei der Elite. Das Tempo wird nicht so konstant hochgehalten, da gibt es öfter den Ziehharmonikaeffekt, was es manchmal chaotisch macht. Dann passieren eben auch die Stürze. Davor hatte ich auch bei mir nach einem Jahr Pause etwas Sorge, es ging aber zum Glück gut aus“, so der 38-jährige, der nach schwerer Knieverletzung im Frühjahr keine Rennen mehr fahren konnte, deshalb zu den Amateuren abgestuft wurde. „Ich habe die Attacke des Ersten als nicht so gefährlich eingeschätzt, sie war es dann aber doch. Das war schon etwas ärgerlich. Aber mit dem zweiten Platz bin ich, gerade nach der langen Pause, doch zufrieden“, sagte Genuit, der nun wieder in die Elite aufrücken dürfte.

Sprunghaft gewachsen

Gespannt war Initiator Marc Dörrie auf die erste Ausgabe des Jedercups. Mit 20 bis 30 Teilnehmern wäre er vor ein paar Wochen noch zufrieden gewesen. Lange waren um die 30 Teilnehmer gelistet. Es sprach sich herum, in den letzten Tagen gab es einen Sprung auf 50 Teilnehmer. Fahren durfte nur, wer keine Lizenz hat. Anna Herrmann (VfL Pfullingen) und Pascal Thümmler (RSV Heidelberg) gewannen ihre Rennen.

Der Jedercup hat begonnen. Foto: isba

Outfits und Ausrüstung von Profis sind bei den Jedermännern längst angekommen, einer fuhr im T-Shirt. Fabian Zoschke vom Gruppetto Südpfalz, eine lose Zusammenkunft von Hobbyradlern, die sich regelmäßig zu gemeinsamen Ausfahrten trifft und für alle offen steht, hatte gehörigen Respekt vor seinem ersten Rennen auf einer derart kurzen Runde: „Es hat schon eine Zeit gebraucht, bis man den Dreh raus hatte, richtig aus der Kurve zu beschleunigen. Dazu die vielen Kurven und die vielen Fahrer auf engem Raum“, so der 38-jährige Herxheimer, der sich nach den ersten von 30 Runden jedoch schnell zurechtfand. Das Drumherum machte es ihm leicht: „Die tolle Atmosphäre während des Rennens, die vielen Zuschauer, die einen anfeuern und das letzte Watt aus einem herauskitzeln. Allein deshalb hat es sich schon gelohnt, hier mitzumachen. Auf diese Weise mal Rennluft auf so einem Kurs einsaugen zu können, war wirklich ein großes Highlight. Es war mein erstes Kriterium, aber sicher nicht das letzte.“

„Richtig guter Anfang“

Marc Dörrie zeigte sich sehr zufrieden: „Das war ein richtig guter Anfang. Ich denke, dass es sich etablieren kann.“ Nächster Wertungslauf ist am 14. Juni in Hatzenbühl.

Schon im gemeinsamen Rennen von U11 und U13 tummelten sich über 50 Teilnehmer auf der Strecke. In einem starken Feld fuhr Till Holle (RSC Wörth) auf Rang drei in der U13, sein Teamkollege Liam Musangi wurde Sechster. Vorn: in der U11 Levi Kölders (RSV Stelzenberg), in der U13 Erik Dambacher (Mehlingen). In der U15 gewann Karla Schweizer vom RV Kandel, fuhr die Wörtherin Carla Seither auf Platz drei.