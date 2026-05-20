Abbruch in der Karlsruher-A-Klasse: Ein Spieler des FV Hochstetten brach sich nach einem Vorfall mit einem Akteur der SG Karlsruhe einen Halswirbel. Die Polizei ermittelt.

Es ist ein absolutes Horrorszenario: Bei einem Spiel in der Karlsruher Fußball-Kreisklasse A1 hat sich ein Spieler des FV Hochstetten einen Halswirbel gebrochen. Doch nicht durch einen unglücklichen Zwischenfall. Der Akteur wurde offenbar von einem Gegenspieler, einem Spieler der SG Karlsruhe, verletzt. Das berichtet einer der beiden Vereine. Die Polizei ermittelt.

Fünf Minuten vor Spielende führt die SG Karlsruhe mit 5:0 in Hochstetten. Zwei Spieler geraten in ein Laufduell, der Ball geht ins Aus, die Spieler landen auf dem Boden. Dann soll ein Spieler der SG Karlsruhe den Hochstettener Akteur gegen den Halsbereich getreten haben. So berichtet es der FV Hochstetten über seine sozialen Kanäle. Auch die Badischen Neuesten Nachrichten berichten unter Verweis auf die Hochstettener Darstellung darüber. Dazu gibt es auf Amateur-Fußballportalen Beiträge zu dem Vorfall.

Hochstettener Spieler mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Der Hochstettener Spieler musste mit einem gebrochenen oberen Halswirbel per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Schiedsrichter aus der Südpfalz brach die Partie ab. Die Begegnung verlief bis zu diesem Zeitpunkt völlig harmlos, heißt es von unterschiedlichen Quellen. Nur zwei Gelbe Karten wurden gezückt. Mittlerweile, so einem Medienbericht zufolge, ermittelt auch die Polizei, es wurde eine Strafanzeige gestellt. Eine RHEINPFALZ-Anfrage am Mittwochabend beim Präsidium Karlsruhe blieb unbeantwortet.

Bei dem verletzten Fußballer handelt es sich um einen Akteur, der auch in der Südpfalz bereits für verschiedene Vereine aktiv war, unter anderem für den FV Kapsweyer und den SV Schweigen-Rechtenbach. Der Name ist der Redaktion bekannt.

Vereine äußern sich über Instagram

Der FVH spricht in seiner Darstellung auf Instagram von einer „vollkommen unverständlichen Aktion“. Ein Foulspiel oder eine andere hitzige Situation im Vorfeld habe nicht vorgelegen. „Nach dem Spiel gestern hat niemand das Ergebnis mehr interessiert“, so die drastischen Worte in dem Beitrag. Es wird aber auch betont, dass die SG Karlsruhe keine Schuld treffe. „Kein Verein kann etwas für die Taten einzelner Spieler. Wir hoffen dennoch, dass die SG Karlsruhe aus dieser Aktion Konsequenzen zieht.“ Viel wichtiger sei es aber, dass „unser Freund und Spieler“ bald wieder auf den Beinen sei.

Die Partie wurde nach dem Vorfall abgebrochen Foto: IMAGO/Zink

Auch bei der SG herrscht Betroffenheit. Der Verein hat am Dienstag – und damit einen Tag nach dem FVH – schriftlich über Instagram Stellung bezogen. Demnach bedauere man es, dass der FVH-Spieler schwer verletzt wurde. „Wir hoffen, dass sich die Verletzung als weniger schwerwiegend herausstellt, als nach unserem derzeitigen Kenntnisstand bekannt ist.“ Außerdem prüfe man den Vorfall und den „damit verbundenen Vorwurf einer absichtlichen Tätlichkeit unseres Spielers gegenüber dem verletzten Spieler von Hochstetten“. Gleichzeitig will die SG gegen eine Vorverurteilung ihres Akteurs vorgehen: „Auch unser Spieler hat, bei allem Verständnis für die Reaktion [...], Objektivität bei der Beurteilung des Geschehens – von dem bisher nur unterschiedliche Wahrnehmungen und Meinungen bekannt sind – verdient“, erklärt der SG Vorstand schriftlich.

Gute Nachrichten aus dem Krankenhaus

Unter dem Beitrag des FV Hochstetten haben fast 100 Menschen kommentiert, von Genesungswünschen bis zu Forderungen nach Konsequenzen ist alles dabei.

Zumindest physisch gibt es am Mittwoch positive Nachrichten: Hochstettens Sportvorstand Jürgen Hartlieb meinte gegenüber der RHEINPFALZ erleichtert: „Unser Spieler hatte noch sehr viel Glück, eine Operation ist wohl nicht nötig. Er kann voraussichtlich diese Woche noch das Krankenhaus verlassen, wird aber viele Monate außer Gefecht sein.“