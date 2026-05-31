Erstes Spiel der Oberliga-Aufstiegsrunde, erster Sieg – und das fulminant. Mit 5:0 gewinnt TB Jahn Zeiskam gegen den FSV Jägersburg. Die Vorbereitung hat sich ausgezahlt.

In dieser Deutlichkeit hatte wohl niemand vor dem Spiel damit gerechnet. Im ersten Spiel der Aufstiegsrunde zur Oberliga hat der TB Jahn Zeiskam einen klaren 5:0 (3:0)- Sieg gegen den saarländischen FSV Jägersburg eingefahren.

„Die ersten zehn bis 15 Minuten sah es anders aus. Aber im Laufe der Begegnung kamen wir mit unserem Tempospiel zielstrebig nach vorne und waren somit besser ins Spiel. Wir haben die Angriffe in der ersten Halbzeit eiskalt abgeschlossen, waren auch viel fitter in Sachen Athletik und auch läuferisch“, so das Fazit des Jahn-Trainers Jannick Immel. Sein Co-Trainer Senad Nadarevic, der den Gegner vor Ort beobachtet hatte, betonte: „Es ist alles eingetroffen, was wir gesehen haben. Das war sehr hilfreich – wir haben gut gescoutet.“

Anfangs ausgeglichen, dann fällt das 1:0 aus dem „Nichts“

Dabei sah es in den ersten Minuten wirklich nicht danach aus, als würde Zeiskam nach 90 Minuten als deutlicher Sieger da stehen. Beide Mannschaften waren nervös, Jägersburg war aber besser im Spiel. Aus dem Nichts fiel aber in der 15. Minute durch Josip Saravanja das 1:0 nach einem Einwurf von Leon Ohlinger, den Marcel Meinzer mit dem Kopf verlängerte. Saravanja behielt im „Gewühl“ die Oberhand.

Dann änderte sich das Spielgeschehen. Jägersburgs Trainer Christian Frank nahm früh die erste Auswechslung vor und schickte Ex-FCK-Profi Manfred Osei Kwado ins Spiel. Doch in der 25. Minute gelang dem Gastgeber nach einem abgefangenen Ball und einer tollen Vorlage des spielfreudigen Jonas Schäfer das 2:0 durch Jannis Fetzner. Im Gegenzug ging der erste gefährliche Torschuss der Saarländer aus der Distanz übers Tor.

Von nun an beherrschte Zeiskam das Spielgeschehen und zeigte schnelle Spielzüge wie in der 38. Minute über Schäfer und Saravanja, als Torwart Enrico Korb Florian Simons Abschluss noch halten konnte. Zeiskam musste in der 40. Minute den verletzungsbedingten Ausfall von – für ihn kam Jean-Rene Aghajanyan – verkraften. Gestört hat es die Zeiskamer nicht weiter: Denn in der 44. Minute eroberte sich Schäfer den Ball, setzte zu einem Solo an und vollendete zum 3:0.

Zeiskamer Überlegenheit hält nach der Pause an

Nach der Pause ging es mit der Zeiskamer Überlegenheit weiter: Bereits in der 53. Minute fiel das 4:0. Die Jägersburger Defensive konnte einen weiten Ball nicht abwehren, setzte sich durch und traf erneut. In der Folge plätscherte das Spiel so vor sich hin, was auch an den Wechseln lag. Den fünften Treffer erzielte Ohlinger in der 89. Minute nach einer tollen Vorlage von Simon.

Erwähnenswert ist die Leistung von Schiedsrichter Philipp Michels aus Lissendorf in der Eifel, der seit zehn Jahren in der Oberliga pfeift und mit seinen Linienrichtern Dominik Franklin und Amin Mehadji unaufgeregt und souverän die Partie leitete.

Meinzer-Einsatz unklar

„Weltklasse – eine bessere Ausgangsposition gibt es nicht. Besser hätte man es nicht machen können“, war die spontane Reaktion von Patrick Brechtel, dem letztjährigen Co-Trainer von Zeiskam und jetzigen Trainer des FC Phönix Bellheim. Er hatte das Spiel auf der Terrasse des Restaurants verfolgt. „Sensationell. So kann es weitergehen“, meinte der Bellheimer Verbandsbürgermeister Gerald Job. Sein Lampenfieber hatte sich im Verlauf des Spiels gelegt und er war von der Zeiskamer Mannschaft positiv überrascht. Jahn-Vereinsvorsitzender Frank Herzog betonte: „Von Anfang bis Ende eine klasse Leistung. Aus vier Chancen machen wir drei Tore. Wenn das so auch in der abgelaufenen Saison der Fall gewesen wäre…“.

Der verletzt ausgewechselte Marcel Meinzer hofft im nächsten entscheidenden Spiel in Wittlich (Sonntag, 7. Juni, 16 Uhr) dabei sein zu können, dennoch war er positiv: „Ich bin einfach stolz auf meine Mannschaft.“ Torwart Milan Gebhardt war sehr zufrieden mit seinen Vorderleuten: „Das ist ein erster Schritt, die Grundbasis. Wir sind noch nicht fertig.“ Kapitän Florian Simon, der viele Spieler und den Trainer aus seiner Zeit im Saarland kennt, betonte: „Unser Matchplan ist zu Hundert Prozent aufgegangen.“ Im Vorfeld hatte er das Video der Jägersburger gesehen. „Ich habe Chancen für unser Umschaltspiel und unser Tempo mit unseren schnellen Spielern erkannt. So lief alles, wie wir es uns überlegt hatten“, betonte Simon.

Enttäuschung in Jägersburg

Dagegen war Jägersburgs Trainer Frank absolut enttäuscht. „In der Anfangsphase waren wir spielbestimmend und es lief wie vorgesehen. Nach dem 1:0 gab es einen kleinen Knacks. Zeiskam hat aus drei Kontern und einem individuellen Fehler unsererseits Tore gemacht und mit einfachen Mitteln das Spiel entschieden. Wir haben aus unseren Chancen nichts gemacht, obwohl unsere Spielanlage nicht schlechter war. Das ist ein hartes Brett, das man verdauen muss.“

Jägersburg tritt am Mittwoch um 19.30 Uhr gegen Rot-Weiß Wittlich an. Übrigens: Die Wittlicher Mannschaft soll in Zeiskam komplett anwesend gewesen sein.