„Knapp Denäwe“ BC Essingen war an den letzten Spieltagen der Pétanque-Landesliga in Wittlich einer der Gewinner und rückte auf Platz vier vor. Der BC Herxheim verlor das entscheidende Spiel um Platz eins gegen den VFSK Oppau. Eine Entscheidung, wer auf- und wer absteigt, ist noch nicht gefallen.

Essingens Trainer Klaus-Dieter Wiebusch war mit diesem Saisonabschluss nach einer Berg- und Talfahrt zufrieden. Der ehemalige Bundestrainer des Dachverbands DPV sah 3:2-Siege seiner Mannschaft gegen die Saubrenner Wittlich 1 und 2 auf deren Terrain. Wiebusch, der seine B-Lizenz seit 2009 auch bereits als Nationaltrainer des luxemburgischen Verbands eingesetzt hat und seit zwei Jahren den Essingern zur Seite steht, konstatierte: „Die mannschaftliche Geschlossenheit war unser Pfund, das schließlich zum Erfolg geführt hat.“ Die Mannschaft überholte Rockenhausen, Schweighofen und Bornheim.

Nah dran am Aufstieg

Schweighofen freute sich über die solide erste Saison in der höchsten Spielklasse und feierte den fünften Platz vor den punktgleichen Le Cochonnet Rockenhausen und Bornheim. Die Südpfälzer hatten zwar zu keinem Zeitpunkt etwas mit Aufstiegsträumen zu tun, waren aber auch nie nah dran am Abstieg. Die Bärenbouler Ottersheim müssen auf Rang neun (vor Absteiger Alzey ) noch zittern. Das Spielerpotenzial der zumeist jungen Eltern konnte nicht immer abgerufen werden und deshalb bleibt ihnen jetzt nur die Hoffnung, dass Oppau der Aufstieg in die Bundesliga gelingt. Zwei Plätze müssen in der Landesliga für die Meister der Regionalligen Nord und Süd geräumt werden. Ligawart Sven Fiedler erklärte geduldig die Ab- und Aufstiegsregelung.

Die Hände vorm Gesicht, lag ein Herxheimer nach dem 1:4 gegen Oppau sichtlich niedergeschlagen am Boden und war einfach nur traurig. Für die erste Mannschaft des BCH war der Tag einfach nur verbraucht. Das selbst gesteckte Ziel hatte sie nicht erreicht.

Die Nerven liegen blank

Jedes Teams gewann eine Triplette. Die BCH-Herren Finn Ochsenreither, Carl-Ralf Mittrach und Dieter Strauss gewannen mit 13:4 gegen Oppau, das Mixed ging mit 9:13 verloren. Hannes Eberspach spielte die entscheidende Kugel zum Sieg der ersten Doublettes mit dem Ergebnis 13:9 für die Athleten-Bouler, die mit 2:1 in Führung gingen. Zeitgleich sah es in der anderen Doublette für Herxheim schlecht aus, bei 3:11-Rückstand erfolgte der erste Wechsel. Die neue Formation Strauss/Francesco Daniele kämpfte weiter um jede Kugel und holte bis 10:11 auf. Jetzt waren bei Oppau Maßnahmen gefragt. Als Notnagel stand sogar der mitgereiste Präsident auf der Meldeliste. Die Reaktion war aber ein Wechsel innerhalb des Stammpersonals. Es folgte eine von beiden Seiten schlecht gespielte Aufnahme, die von Fehlschüssen geprägt war. Offensichtlich lagen die Nerven bei allen blank. Punktestand 12:10 für Oppau. Mit einer von Pascal Müller traumhaft gelegten letzten Kugel zehn Zentimeter vor die Zielkugel brach der Jubel bei Oppau aus: Punkt zum 3:1, die Entscheidung. Die Mixte-Doublette musste noch zu Ende gespielt werden. Endstand: Erster Oppau mit acht Siegen, Zweiter Herxheim mit sieben Siegen. Ligawart Fiedler, viel beschäftigt auch als Schiedsrichter im Einsatz, zelebrierte die Siegerehrung und übergab die Trophäe, ein eckig-halbrundes Kunstwerk aus Glas.

Sieger sind ausgelassen und fröhlich. Bei den Athleten-Boulern kommt aber noch etwas anderes zum Tragen: Sie sind stolz. Stolz auf ihre Jugend, die einen wesentlichen Teil der Mannschaft stellte. Sechs von acht Oppauer Spielern sind auch im Landeskader vertreten. In Wittlich spielten Jean-Francois Gerby, Fabio da Silva, Anja Deubel, Pascal Müller, Leander Becker, Olaf Becker, Hannes Eberspach und Carsta Glaser. Ob es für die Rückkehr in die Bundesliga reicht, zeigt sich erst im Herbst.

Aufstiegsrunde im Oktober

Die Bundesliga-Aufstiegsrunde wird am letzten Wochenende im Oktober gespielt. Dann erst haben auch die Ottersheimer Gewissheit. Der Meister der Regionalliga Nord wird jetzt am Samstag in Weißenthurm wahrscheinlich zwischen BC Rheingrafenstein und TuS 1890 Koblenz-Niederberg ausgespielt. Am 13. Juli folgen die letzten Spieltage der Regionalliga Süd in Oppau. Der BC Landau und der VfSK Oppau II führen die Tabelle an.

Am Sonntag steht die Quali Triplette zur deutschen Meisterschaft in Pirmasens an. Alter, Geschlecht und Vereinszugehörigkeit spielen für die Zusammensetzung der Mannschaften keine Rolle. Aufgrund der Vorjahresergebnisse sind unter anderem das Mixte-Team Carsta Glaser und Anja Deubel (Oppau) und Carl Mittrach (Herxheim) gesetzt. Sie treten direkt am 20. Juli in Bad Pyrmont an.

So wurde gespielt

Oppau - Herxheim 4:1

Triplette: Hannes Eberspach, Olaf Becker, Jean-Francois Gerby vs Carl Mittrach, Finn Ochsenreither, Dieter Strauss. 13:4 für Herxheim.

Triplette mixte: Anja Deubel, Carsta Glaser, Leander Becker vs Julia Strauss, Thomas Knoll, Robert Fox (Einwechslung Francesco Daniele für Fox). 13:7 für Oppau.

Doublette 1: Pascal Müller, Jean-Francois Gerby (Einwechslung Anja Deubel für Gerby bei 11:10) vs Frank Böhm, Thomas Knoll (Einwechslung Robert Fox für Knoll bei 3:11-Rückstand. 13:10 für Oppau.

Doublette 2: Hannes Eberspach, Olaf Becker vs Carl Mittrach, Dieter Strauss. 13:9 für Oppau.

Doublette mixte: Carsta Glaser, Leander Becker vs Elke Hamm, Finn Ochsenreither (Einwechslung Francesco Daniele für Ochsenreither). 13:9 für Oppau.