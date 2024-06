Thomas Rühle, ehemaliger Bundesligaspieler und früher Sportmanager des BASF TC Ludwigshafen, spielt den Tennisball so, dass viele Optionen offen bleiben: „Nach den LK der Spielerinnen ist Weiler Favorit. Wir können befreit aufspielen“, sagt der Cheftrainer der Frauen im TC SW Landau vor dem „Endspiel“ am Sonntag, 10 Uhr, gegen den TC Weiler um den Gruppensieg in der Verbandsliga.

Der Gegner aus dem Landkreis Mainz-Bingen spielte bislang ohne Daria Lopatersta (Ukraine/LK 1.4) und Margarita Ignatjeva (Lettland/1.7), die nächsten vier Spielerinnen haben eine LK2-Klasse höher als Landaus Topspielerinnen Ivana Gresova und Ana Sabikova.

„Da freut sich jede drauf, die Stimmung ist gut“, sagt Rühle. Die beiden Slowakinnen seien super Teamspielerinnen. Sabikova sei schon die ganze Woche in Landau und mache auch das Männertraining mit. Shana Lang, vorige Runde noch Gegnerin (Worms), fühle sich sehr wohl im Team. Taleja Bauer, gerade 17 geworden, Sandra Grzonkowski, Fabienne Nowak und Luisa Müllich sind die anderen. Rühle: „Am Samstag gehen sie noch mal Kaffeetrinken, ob sie shoppen, weiß ich nicht.“ Er könne sich im Falle eines Erfolges „nicht vorstellen, dass wir nicht aufsteigen“ in die Oberliga.