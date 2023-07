Beim Simultanturnier in Westheim trat die Ukrainerin Vita Kryvoruchko (35) gegen 26 Spieler an mit Durchschnittsniveau Bezirksliga und höher. 19 Mal ging sie nach viereinhalb Stunden als Siegerin vom Platz. Sie verlor gegen Wilhelm Kannegießer vom SC Speyer-Schwegenheim, Julian Brauer vom SC Herxheim und gegen Christian Degen und Alan Kinsinger vom Schachclub Westheim. Die Westheimer Manette Tscherner, Yves Wendel und Joachim Burghardt remisierten. Spieler im Alter von zehn bis 84 Jahren waren in der Grillhütte vertreten. Kryvoruchko legte bei diesem Turnier etwa zwei Kilometer zurück und machte über 800 Züge, drei pro Minute.

--