Über 1000 Teilnehmer verteilen sich beim Serienauftakt in Landau auf fünf Wettbewerbe. Milena Vogel ist zum ersten Mal da und eine Siegerin.

Von Joachim Rieder

Einen Ansturm erlebte der Auftakt des 27. Energie-Südwest-Cups, den der Turnverein 1861 im ASV Landau ausrichtete. Seine 50. Laufveranstaltung. Über 1000 Teilnehmer stellen sich den fünf Wettbewerben, wobei der 5-Km-Lauf die meisten Starter, 408 wurden im Ziel notiert, sah. Der Schnellste über diese Distanz war erwartungsgemäß Tim Müller von der LG Rülzheim.

Der A-Jugendliche laborierte in den vergangenen Wochen mit einer Knochenhautentzündung. „Ich habe wohl nach dem Trainingslager über Ostern etwas zu viel gemacht. Ich hatte erst überlegt, ob ich überhaupt antreten will. Während des Laufs ging es dann, ich habe aber in der zweiten Runde etwas rausgenommen“, so der Auszubildende bei den Speyerer Flugzeugwerken. Nach 15:59 Minuten lag er klar vor Raphael Brunner (FK 03 Pirmasens/16:38) und dem Elsässer Alexis Schneider (Running Team Schweighouse/17:12).

Wie eine Klette

Einen tollen Zweikampf boten Rebecca Riedel (LG Rülzheim) und die U16-Schülerin Emilia Becker (TV Lemberg). „Es gelang mir einfach nicht, Emilia abzuschütteln, die hing an mir wie eine Klette. Erst auf dem Weg zum Ziel im Turnerheim konnte ich sie mit einem langangezogenen Spurt auf Distanz halten“, erzählte die 29-jährige Otterstädterin, die mit 18:27 Minuten Becker um zwei Sekunden besiegte. Dritte war Giuliana Haas ( TV Bad Bergzabern/19:08).

Auf den letzten Drücker hatte sich Johannes Ullrich (TV Bad Bergzabern) über die 10-Km-Distanz angemeldet. „Ich habe mir von knapp zwei Wochen den Knöchel verstaucht und konnte nur leichte Läufe machen. Da wusste ich nicht, wo ich stehe. Ich habe mich dann etwas defensiv verhalten und bin hinter Eric Nies gelaufen. Am Ende wusste ich, dass ich vor der letzten Engstelle von ihm sein musste“, so der Bundespolizist aus Dierbach, der in 32:42 Minuten gewann. Eric Nies (TV Maikammer/32:51) war mit seiner Zeit zufrieden, hätte sich aber mehr Führungsarbeit von Ullrich gewünscht. Auf den dritten Rang kam der letztjährige Zweite Philipp Schradt ( Landau Running Company/34:28). Er war 14 Sekunden schneller als vor zwölf Monaten.

Freund als Pacemaker dabei

Bei den Frauen stellte sich Milena Vogel (TuS Schleiden) vor. Die 26-jährige Pädagogin zog der Liebe wegen von der Eifel in die Westpfalz zu ihrem Freund Tobias Dreyer, der am Sonntag Pacemaker für sie machte und sie mit 37:56 Minuten zu einer neuen Bestzeit und zum Erfolg führte. Für Tanja Hellmann (LG Rülzheim/38:40), die mit Magenproblemen kämpfte, blieb der zweite Platz. Tags zuvor ließ Hellmann beim 14. Harthäuser Waldlauf zu keiner Zeit Zweifel an ihrem Gesamtsieg über zehn Kilometer aufkommen. Hellmann finishte nach 38:30 Minuten auf dem Sportplatz des ASV Harthausen.