Die 25. Laufserie um den Energie-Südwest-Cup geht mit dem fünften und letzten Lauf beim TV Offenbach am Sonntag im Queichtalstadion zu Ende. Die Organisatoren haben Sorgen.

Der TV Offenbach kann auf seine Erfahrung von 54 Läufen zurückgreifen. Seit 2005 ist Birgit Ahrens mit Stephan Werling in der vordersten Verantwortung. „Im Moment ist mir noch etwas flau im Magen, wenn ich die geringen Meldungen sehe“, so Ahrens, die befürchtet, dass der jüngste Marathon in Landau sowie die beginnenden Herbstferien die Zahl der Aktiven geringer ausfallen lässt. „Da wir auf unserer Traditionsstrecke Waldarbeiten haben, musste wir den Streckenverlauf etwas ändern. Wir haben so viele Streckenposten mobilisieren können, dass sich niemand verlaufen wird“, verspricht die Organisatorin.

Hinter 10-km-Sieger Tobias Dreyer (TV Hinterweidenthal) liegt Philipp Ullrich ( TV Bad Bergzabern) auf Platz zwei. Diesen könnte ihm noch Tobias Drescher ( TV Maikammer) streitig machen. Auf Rang drei erheben noch Eduard Mankowsky (LT Pirmasens) und Marko Martin (TV Maikammer) Ansprüche. Platz eins und zwei sind bei den Frauen an Tanja Hellmann (LG Rülzheim) und Andrea Meyer (TV Kirrweiler) vergeben. Josefa Matheis (TSG Eisenberg) und Julia Schäffner (LG Rülzheim) könnten Verena Job (TVO) Rang drei streitig machen.

Auf der 5-km-Distanz steht Johannes Ullrich (TV Bad Bergzabern) als Seriensieger fest, bei den Frauen Rebecca Riedel (LG Rülzheim).

Zeitplan

9.20 Uhr Bambinilauf; 9.35 Uhr Schülerlauf; 10 Uhr 10 km; 10.10 Uhr 5 km; 10.12 Uhr 5 km Walking. jre