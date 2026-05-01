Kandel empfängt am Sonntag den abstiegsbedrohten TuS Hohenecken – und will die Negativ-Serie beenden.

Der FC Bienwald Kandel möchte im vorletzten Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den abstiegsbedrohten TuS Hohenecken den Abwärtstrend stoppen. Nach der Vorrunde standen die Löwen auf dem zweiten Rang mit 32 Punkten, die Ausbeute der Rückserie mit elf Zählern ist dürftig.

Spielertrainer Christian Liginger will den sechsten Rang bis zum Saisonende verteidigen: „Aktuell gelingt uns auswärts gar nichts, aber zumindest vor heimischem Publikum müssen wir gewinnen.“ Bitter: Zu den Langzeitverletzten gesellte sich Torhüter Patrick Aust.