Eine gut gefüllte Bienwaldhalle mit 400 Zuschauern, der Musikverein Minfeld auf der Bühne und das regionale gastronomische Angebot ergaben mit den 13 Kampfpaarungen eine emotionale Boxgala, welche Ringsprecher Michael Werling kurzweilig gestaltete. Nur das sportliche Ergebnis war ein Wermutstropfen an diesem Abend für den BC Kandel.

Alle starken Vereine aus dem Südwesten, BC Worms, BAC 55 Hockenheim, BSV Freiburg, 1. BC Frankenthal und BC Heidelberg, waren mit Kämpfern nach Kandel gekommen. Der erste Kandeler im Ring war Jonas Stahle im U19-Mittelgewicht gegen Keles Mert vom BC Worms. Stahle konnte bei seinem Ringdebüt mehrere Geraden landen. Die Punktrichter konnte er jedoch nicht ganz überzeugen. Der Sieg ging nach Worms.

Schlaghagel

Der zweite Kandeler Debütant, Sportwart Dominik Rahm (Mittelgewicht), sorgte für Emotionen in der Halle. Über drei Runden lieferte er sich einen Schlaghagel mit seinem Kontrahenten Jan Pawellek aus Freiburg. Am Ende erhielt der Freiburger mit 2:1 Stimmen den Sieg. Die Mehrheit der Zuschauer hatte ein Unentschieden gesehen. In einem weiteren Mittelgewichtskampf stand Christian Scheydt in der roten Ecke für den BCK. Selbstbewusst trat er gegen Nazeri Naseem vom BC Heidelberg an und ging in die Offensive. Nazeri hatte aber schon in sechs Kämpfen Ringerfahrung sammeln können, er boxte den Kandeler geschickt aus.

Europameisterin vorgestellt

In der Pause wurde U19-Europameisterin Aysa Ari vom 1. BC Frankenthal geehrt. Den Titel hat sie im April in Sofia gewonnen. Danach stieg Rouven Henrich vom BCK im Schwergewicht gegen den bärenstarken Sope Granit vom BC Müllheim in den Ring. Henrich wurde in der zweiten Runde unterhalb des linken Auges getroffen, sodass Ringarzt Paul Herrmann an den Ring musste. Nach kurzer Weiterführung des Kampfes entschied sich das Trainerduo Steffen Knappe und Patrik Serr, das Handtuch zu werfen.

Duell auf Augenhöhe

Boxsport vom Feinsten zeigten Kai Blodenberg (BCK) und Wishan Sungarov (BC Worms) in einem packenden Duell auf Augenhöhe. Der Wormser konnte trotz ständiger Attacken des Kämpfers aus Kandel seine Distanzvorteile ausspielen, er gewann knapp nach Punkten.

Das Kandeler Trainerteam zeigte sich trotz der Niederlagen zufrieden. Nur mit Kämpfen könne Ringerfahrung eingesammelt werden. Die nächste Gala für 2023 ist schon in Planung.