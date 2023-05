Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Motorsport: Sportler und Club bereiten sich auf die Sandbahnrennen in Herxheim vor. Rennleiter Heiko Zeiter hat das Wetter im Blick. Mehrere Ex-Weltmeister machen sich Hoffnung für das erste von sechs WM-Finals, das den Vatertag im Waldstadion beschließt. Auch Liebhabern der Seitenwagenklasse wird viel geboten.

Die besten Sandbahnfahrer der Welt werden sich am Himmelfahrtstag in Herxheim im Waldstadion Duelle um WM-Punkte liefern. Das Finalrennen in Herxheim ist das erste von sechs, in denen der Weltmeister