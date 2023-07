Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 1. Mai versucht Joyce Hübner, jeden Tag ungefähr einen Marathon zu laufen und Deutschland zu umrunden. Am Samstag hat sie mit der Fähre Neuburg erreicht, am Dienstag lässt sie die Pfalz hinter sich. Ende August will die Berlinerin ihren Ausgangspunkt erreichen.

Einmal drumherum. Um Bundesländer, um Seen, um Berge. 5200 Kilometer. Im Laufschritt. Joyce Hübner aus Berlin hat am 1. Mai in Frankfurt/Oder damit angefangen. Am Samstag fuhr sie mit