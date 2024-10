Für den TV Offenbach geht es nach zwei Auswärtsfahrten am Sonntag um 18 Uhr in der heimischen Queichtalhalle weiter. Der Handball-Regionalligist hat die SG Saulheim zu Gast – und will endlich wieder punkten.

„Ärgerlich, wenn man einen Sieben-Tore-Rückstand aufholt und die Chance hat, was mitzunehmen“, sagt TVO-Trainer Tobias Job in der Nachbetrachtung der Niederlage in Budenheim. „Ich hoffe, wir nehmen das Selbstvertrauen aus der Aufholjagd mit.“

SG Saulheim noch ohne Sieg

Mit der SG Saulheim wird eines von vier noch sieglosen Regionalliga-Teams in der Queichtalhalle vorstellig. Sie steht bei 1:5 Punkten. An den ersten beiden Spieltagen standen Vallendar und Bingen auf dem Programm, zwei Teams, die am Ende der Runde wohl wieder zu den Top-Teams der Liga zählen. In der Vorsaison gab es ein 28:28 in Offenbach. Job: „Ein wichtiges Spiel. Nach 2:4 Punkten haben wir schon einen gewissen Druck, zumal nächste Woche Homburg auswärts wartet.“

Tiger in Kastellaun

Die Südpfalz-Tiger treten zu ihrem ersten Auswärtsspiel am Sonntag um 17 Uhr bei der HSG Kastellaun/Simmern an. Nach den beiden Auftaktniederlagen sieht Trainer Jochen Werling keinen Grund, am eingeschlagenen Weg etwas zu verändern: „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, wir haben gegen Saarlouis in der ersten Halbzeit ja gut gespielt. Schlimmer wäre es, wenn die Leistung nicht gestimmt hätte.“ Vielmehr wisse die Mannschaft mit der Situation umzugehen: „Klar ist man enttäuscht und sauer, weil wir eben alles selbst in der Hand hatten. Meinen Spielern ist klar, dass sie es selbst verbockt haben. Es ist aber gut, dass wir es jede Woche besser machen können“, so der Trainer. Johannes Horn und Stefan Job fehlen.