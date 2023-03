Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hat er einen Federschmuck auf dem Kopf? Das nicht. Aber merkwürdig sieht es schon aus. Dominic Marquedant läuft den Halbmarathon am Sonntag in Kandel mit einer Art Rucksack. Eingesteckt ist eine Fahne des Pacerteams.

Auf ihr steht 1:30. Wer den Halbmarathon in 1:30 Stunden laufen will, folgt am besten dem Freiburger, der aus Karlsruhe gekommen ist: „Ich habe den Vorteil, dass meine Freundin aus Karlsruhe ist.“