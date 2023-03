Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Wer kann am besten Siebenmeter schießen?, hieß es beim Hallenfußballturnier der Grundschulen aus dem Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau in Annweiler. „Eigentlich das entspannendste Turnier“, meinte Mario Andruchowicz, der Berater für Schulsport für die Grundschulen in Landau, vor dem Turnier in Kooperation mit der Fritz-Walter-Stiftung. Davon war aber bald nicht mehr die Rede.

Nach der Vorrunde musste der erste Platz der Gruppe B mit einem Siebenmeterschießen ausgespielt werden. Die Grundschule Queichheim setzte sich gegen die Grundschule