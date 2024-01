Warum der SV Minfeld für seine Nachwuchskicker ein Trikot der Nationalmannschaft mit Unterschriften erhalten hat.

Schöne Überraschung für die 120 Nachwuchskicker des SV Minfeld. Bei Jugendleiter Dominic Burgstahler ist ein Paket vom Deutschen Fußball-Bund aus Frankfurt angekommen. Rudi Völler, Sportdirektor der Nationalmannschaft, der im September noch einmal als Trainer einsprang, bedankte sich für die Unterstützung beim 2:0-Sieg im Länderspiel gegen Peru am 25. Mai 2023 in Mainz.

La Ola in Bewegung gesetzt

Im Paket war ein Originaltrikot mit den Unterschriften aller Nationalspieler. „Mit eurer Energie und Begeisterung habt ihr das Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis auf und neben dem Platz gemacht“, heißt es. In einer eher langweiligen zweiten Hälfte mit wenig Stimmung auf den Rängen hatten SVM-Nachwuchskicker nach mehreren Anläufen eine La Ola in Bewegung gesetzt, die mehrmals durch das Stadion schwappte.

In der DFB-Zentrale war man auf einen RHEINPFALZ-Artikel über den Ausflug der Minfelder in die Landeshauptstadt aufmerksam geworden. 120 Personen hatten sich in zwei Bussen auf den Weg gemacht.

Keine Reaktion der Spieler in Mainz

Dominic Burgstahler hatte später in einer Mail an den DFB die mangelnde Fannähe der Nationalspieler nach der Partie kritisiert: „Die Kinder jubelten nach der Partie direkt am Spielfeldrand den Spielern zu, hätten sich über ein kurzes Abklatschen oder ein Selfie riesig gefreut.“ Doch beim Auslaufen zeigten die Akteure keine Reaktion und trabten nur um den Mittelkreis.

Nächstes Spiel am 26. März

Über die Reaktion freut sich Burgstahler sehr: „Das Adlertrikot bekommt natürlich einen Ehrenplatz im Vereinsheim.“ Für das Länderspiel am 26. März in Frankfurt gegen die Niederlande möchte er wieder eine Fahrt für den Vereinsnachwuchs organisieren, der Termin liegt in den Ferien. Die Resonanz auf eine erste Umfrage war riesig, spontan meldeten sich 80 Leute. Seine Ticketwünsche hat er an den Hessischen Fußballverband gerichtet, der die Kartenkontingente verwaltet.