Kein Jubelschrei, sondern ein Schrei der Erleichterung: Yemisi Ogunleye hat am Morgen in Paris das Finale im Kugelstoßen erreicht. 19,24 Meter weit flog die Vier-Kilo-Kugel im dritten Versuch der 25-Jährigen aus Bellheim. Sie war sehr nervös. Nach dem ersten (18,01 Meter) und zweiten Versuch (17,72) klar unter der direkten Qualifikationsweite von 19,15 Metern war sie in der Situation, in der sie an den Tagen vorher am Fernseher mit anderen um den Einzug in Finals gebangt hatte. „Im letzten Versuch habe ich mir vor Augen gehalten: Deine Familie ist hier, die haben schon Finaltickets, du kannst jetzt nicht rausfliegen!“, sagte sie Svenja Sapper von leichtathletik.de. Ogunleye erreichte die drittbeste Weite. Der zwölfte Platz fürs Finale (am Freitag um 19.37 Uhr) ging an die Schwedin Johansson mit 18,16 Metern.

Auch Fotografen haben im Olympiastadion zu kämpfen. Iris Hensel: „Gebe alles, muss man hier auch. Denn wir dürfen nur von festen Sitzplätzen, Bänken und Bodenmatten, fotografieren, und dann laufen alle Kampfrichter, Athleten, Helfer, Kameraleute vor uns herum und alle zwei Meter sitzt Security.“ Sie hat die Lücke für die emotionale Momentaufnahme gefunden.