Der Aufwärtstrend beim TV Bad Bergzabern in der 2. Basketball-Regionalliga geht weiter: Der 75:67 (39:41)-Sieg beim BC Neu-Isenburg brachte die Kurstadt-Korbjäger noch ein Stück näher an die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt.

Das Schlusslicht aus der Südpfalz trennt nur noch zwei Zähler von einem Platz, der den Ligaverbleib garantiert. Mit einem starken 21:13-Lauf riss die Mannschaft das Kommando und die Führung an sich (54:60, 30.) und veredelte ihre starke Leistung im vierten Viertel. Drei Minuten vor Schluss lag Bergzabern 75:59 vorne. „Matchwinner war die ganze Mannschaft. Das war ein geiler Zusammenhalt. Jeder im Team war mit voller Energie dabei und warf alles in die Waagschale“, erklärte Trainer Florian Hatt. „Entscheidend für den Sieg war die herausragende Defensivleistung in der zweiten Halbzeit, in der wir nur 26 Gegentreffer zuließen. Noch haben wir aber nichts erreicht. Weiter geht’s!“

Der Turnverein konnte nahezu in Bestbesetzung auflaufen, wieder mit Nick Larsen, dem angeschlagenen Martin Langenfeld sowie dem lange verletzten Jan Wroblewski. Der strahlte: „In so einer Topbesetzung sind wir gefühlt schon zwei Jahre nicht mehr aufgelaufen. In der entscheidenden Phase haben wir richtig clever gespielt.“