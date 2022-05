Stabhochspringer Oleg Zernikel vom ASV Landau hat seinen Clio gegen einen Hyundai Tucson eingetauscht. Dennis Schober, Vorsitzender des Fördervereins „Hoch hinaus“, hat Unterstützer gefunden, die es dem 27-jährigen Olympiateilnehmer leichter machen, viel unterwegs zu sein. „Was Einzelne nicht schaffen, schaffen wir zusammen“, sagte Sabine Heil von der VR-Bank Südpfalz. Zernikel habe in dieser Hinsicht eine Ausnahmeposition. Prones unterstützt ihn mit einem 450-Euro-Job bis zu den Spielen 2024 in Paris, wie Jochen Weber, Geschäftsführer des Unternehmens, bei der Präsentation des Autos im Landauer Stadion sagte. Weitere große private Unterstützer sind die Firmengruppe Gerach und MS Sport-Reha. Jeder Förderer hat einen Platz am Wagen mit dem unverwechselbaren Design. Er sei im Monat zwischen 1500 und 2500 Kilometer unterwegs, sagte Zernikel. In den nächsten Wochen ist er bei Meetings in Dessau, Recklinghausen, Rehlingen und Zweibrücken. Auf dem Dachträger kann er seine Stäbe mitnehmen.