Das Ministerium für Bildung und der Landessportbund haben die Edenkobener Grundschule in den Kreis der Partnerschulen Spiel, Sport und Bewegung und das Edenkobener Gymnasium in den Kreis der Partnerschulen des Sports aufgenommen.

Die Zertifizierung sei „eine Bestätigung unserer Arbeit und das jetzt auch offizielle Verankern des Sports in unseren Schulfamilien“, betonte Florian Trattnig als Fachbereichsleiter Sport im Gymnasium. Sportler wüssten, wie man feiert, so Sebastian Dörr von der Grundschule zur Zeremonie vor SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt und Edenkobens Beigeordnetem Daniel Poth, die versprachen, sich weiter für den Sport einzusetzen, und Rudolf Storck, Schulsportreferent und Präsident des Sportbundes Pfalz aus Landau, der darauf einging, dass Kooperation mit den Vereinen wichtig für den Sport an Schulen seien.

Volleybälle, Tischtennis- und Basketbälle flogen durch die Halle, und auch Turngeräte wurden eingesetzt. Die Schulleiter Stephan Wöckel (GS) und Philip Jähne (Gymnasium) wiesen darauf hin, dass so eine Auszeichnung nicht ohne engagierte Kollegen möglich sei. Vor dem großen Finale der kleinen Gala standen Trattnig und Dörr grinsend an der Seitenlinie: „Asma, bist du bereit“, waren die letzten Worte von Dörr, bevor die Viertklässlerin nickte und alle Kinder nach vorne stürmten. Zeit für den Schultanz der Grundschule.