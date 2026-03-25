Die Viktoria Herxheim ist Meister. Der ASV Landau II schafft mit Drama den Klassenverbleib. So sind die letzten Saisonspiele in der Rheinland-Pfalz-Liga gelaufen.

Aufsteiger SV Viktoria Herxheim hat den direkten Durchmarsch in die Badminton-Oberliga geschafft – trotz einer mittelprächtigen Rückrunde in der Rheinland-Pfalz-Liga, in der sich immer wieder die Verfolger gegenseitig die Punkte wegnahmen. Der ASV Landau beendet die Saison als Vizemeister. Das größte Drama lieferte allerdings der Abstiegskampf. Die zweite Landauer Mannschaft erkämpfte sich mit einer Energieleistung auf den letzten Drücker doch noch den Klassenverbleib.

Die klarste Ausgangslage hatte das Team aus Herxheim: Zwei Punkte aus den beiden letzten Auswärtsspielen waren notwendig, um aus eigener Kraft die Meisterschaft zu sichern. Beim BC Smash Betzdorf kamen keine weiteren Punkte aufs Konto. Ohne Jan Gerloff, Jan Marc Arenth und Jonathan Collet waren die Herren nicht so überlegen wie in den meisten Saisonspielen zuvor. Obwohl Ersatzspieler Fabio Götz eine gute Figur abgab, reichte es daher nur zu einem 3:5 beim Abstiegskandidaten.

Zum Siegen verdammt

Das hätte den Tabellenzweiten aus Landau freuen können, der jedoch selbst den kurzfristigen krankheitsbedingten Ausfall von Nico Prenzel nicht kompensieren konnte und mit 2:6 in heimischer Halle dem BC Niederlützingen unterlag, der damit Tabellenrang zwei eroberte. Aufgrund der ausgebliebenen Herxheimer Schützenhilfe musste die zweite Landauer Mannschaft ihr Heimspiel gewinnen, um weiterhin vor der Abstiegszone zu bleiben. Dies gelang eindrucksvoll. Beim 7:1 gegen den 1. BCW Hütschenhausen II trug jeder seinen Teil zum Erfolg bei, das junge Doppel Artur Plaisant/Henri Luppert konterte seine Niederlage direkt mit zwei Siegen in zwei umkämpften Einzelspielen.

Tags darauf gestaltete sich die Lage wie folgt: Herxheim benötigte noch einen Punkt für die Meisterschaft, ansonsten hätte Niederlützingen mit einem Sieg bei der zweiten Landauer Mannschaft noch vorbeiziehen können. Jene zweite Landauer Mannschaft, die aufgrund des kampflosen Sieges des Konkurrenten Betzdorf gegen Tabellenschlusslicht TuS Neuhofen II selbst zum Siegen verdammt war und noch auf Schützenhilfe der ersten Mannschaft gegen Hütschenhausen hoffte. Eine verrückte Konstellation.

Weynands Kunststück

Die erste noch offene Frage klärte der Tabellenführer selbst: Nach der Rückkehr von Mannschaftsführer Jan Gerloff war der Weg zum 5:3-Triumph der Viktoria geebnet. Die Herren sorgten für alle fünf Siege, die drei Spiele mit Damenbeteiligung gingen deutlich verloren. Dabei gelang Michael Weynand das seltene Kunststück, eine Saison im Einzel ungeschlagen zu beenden. Über die letzten vier Spielzeiten steht seine Einzelbilanz gar bei unfassbaren 43 Siegen und nur zwei Niederlagen.

Abstiegsdrama

Parallel dazu nahm das Abstiegsdrama beim Heimspiel der Landauer Fahrt auf. Landau II legte gut vor, Ian Baumann/Mark Kieser entschieden das erste Herrendoppel mit 21:19, 21:14 für sich. Dann setzte es zwei Nackenschläge: Plaisant/Luppert (21:16, 14:21, 18:21) und Melanie Rapp/Maja Jetter (21:17, 20:22, 19:21) unterlagen hauchdünn. Das mit vier Jugendlichen angetretene Team bäumte sich in den Einzeln wieder auf: Baumann (21:15, 21:15) und Jetter (21:18, 21:8) leiteten die Aufholjagd ein. Auch Luppert lieferte (22:20, 21:11), sodass die Niederlage von Plaisant (11:21, 12:21) zu verschmerzen war. Der große Trumpf der Landauer, das vielleicht beste Mixed der Liga in den eigenen Reihen zu wissen, sollte nun zum Klassenerhalt noch ausgespielt werden. Mit einer Mischung aus Erfahrung und Können ließen Kieser/Rapp nichts mehr anbrennen (21:16, 21:15) und sicherten das 5:3.

Den Tag für den Gastgeber perfekt machte die erste Landauer Mannschaft, die gegen Hütschenhausen ebenfalls mit 5:3 gewann. Von entscheidender Bedeutung sollte hier Tristan Brecht werden, der im kurzfristig zusammengewürfelten Doppel mit Paul Beckermann einen Überraschungssieg landete und anschließend auch noch im Einzel einen Sieg beisteuerte. Auch Kathrin Becker erkämpfte zwei Siege jeweils nach drei Sätzen. Sie beendete damit die Saison ohne Einzelniederlage und hat eine Einzelbilanz von sogar 50 Siegen bei zwei Niederlagen über die letzten vier Saisons vorzuweisen.

Tabelle

In der Abschlusstabelle liegt Herxheim mit 20:8 Punkten vorne, der ASV Landau folgt mit 17:11 Punkten dahinter. Durch den Schlussspurt sicherte sich der ASV Landau II mit ausgeglichener Punktebilanz noch den fünften Platz. Als Absteiger stehen BC Smash Betzdorf (13:15) und TuS Neuhofen II (4:24) fest.

Jan Marc Arenth, am Außenband verletzter Stammspieler des neuen Meisters, ließ wissen, dass die Meisterfeier bereits in Planung ist und er als Spieler mit Oberligaerfahrung die aktuelle Mannschaft dort bereits unabhängig von möglichen Neuzugängen für konkurrenzfähig hält. Die neue Saison startet im September.