Wer steigt in die A-Klasse auf? B-West-Vize Landau Süd empfängt im ersten von zwei Duellen am Donnerstag den Vizemeister der Klasse B-Ost, FVP Maximiliansau.

Im ersten Duell der B-Klassen-Vizemeister um den Aufstieg in die A-Klasse empfängt der SV Landau Süd am Donnerstag (19.30 Uhr, Kunstrasenplatz West) den Ost-Vertreter FVP Maximiliansau.Diese Konstellation war nach dem siebten Spieltag unvorstellbar. Nach durchwachsenem Saisonstart lagen die Gäste auf dem siebten, die Landauer auf dem neunten Tabellenplatz ihrer Liga. Dann folgte eine regelrechte Leistungsexplosion. Der FVPM gewann elf von zwölf Partien 2026, Landau Süd setzte sich in allen entscheidenden Spielen gegen die unmittelbaren Tabellennachbarn durch.

Süd-Vorsitzender bemängelt fehlendes Clubhaus

Süd-Vereinspräsident Martin Koch senior betont: „Wir haben keine einfachen Bedingungen, es fehlt ein eigenes Clubhaus. Da ist der Zusammenhalt ganz wichtig, die Ligazugehörigkeit hat nicht die oberste Priorität. Doch jetzt werden die Jungs natürlich alles geben.“

Max Spielberger wurde beim SC Hauenstein als Torwart ausgebildet, spielt aber meist im Mittelfeld. In wichtigen Spielen kehrt er ins Tor zurück. Die 1:8-Niederlage am Sonntag in Gossersweiler/Stein war kein Maßstab für „Süd“, etliche Leistungsträger wurden geschont. Die Offensive genügt höchsten Ansprüchen, das Trio Gustav Benkler, Abdyl Kastrati und Nur El-Din Samouri hat zusammen 70 Tore erzielt. Zudem konnte Koch seinen oberligaerfahrenen Neffen Alexander Schneider nach Verletzungspause zum Comeback bewegen.

„Höchste Kaderqualität“

Der Ost-Vize aus Maximiliansau hat keinen solchen Toptorjäger. Mohamed Sari führt mit 16 Toren die interne Scorerliste an. Trainer Akin Özer sagt: „Ich habe den spannenden Kampf von vier Teams in der Weststaffel um den zweiten Platz aufmerksam verfolgt. Wir treffen definitiv auf den Gegner mit der höchsten individuellen Kaderqualität. Ich bin einfach stolz auf meine Elf, dass sie sich im Saisonverlauf so aufgerafft hat.“ Während die Maxauer vor drei Jahren noch in der Bezirksliga spielten, wäre es für Landau Süd der erste Aufstieg in die A-Klasse der Vereinsgeschichte.