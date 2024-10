Weder die Südpfalz-Tiger noch der TV Nieder-Olm haben in dieser Saison bislang einen Zähler geholt. Jetzt treffen sie aufeinander. Bei den Südpfälzern hapert es bislang im Angriff. Ihr Trainer weiß Rat.

Mit den Südpfalz-Tigern und dem TV Nieder-Olm treffen am Samstagabend um 20 Uhr in Bellheim die einzigen noch punktlosen Mannschaften in der Handball-Regionalliga RPS aufeinander. „Da muss man nicht lange drumherumreden und auch kein Handballfachmann sein. Die Mannschaft ist sich der Aufgabe bewusst, dass wir das Spiel gewinnen müssen“, so Tiger-Trainer Jochen Werling. Er erwartet ein enges Spiel: „Wer jetzt meint, es wird ein Selbstläufer: Das wird es sicher nicht. Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen, die werden auch alles entgegensetzen. Wir müssen alles abrufen, Nuancen können das Spiel entscheiden. Da müssen wir einfach da sein.“

In der vergangenen Saison konnten beide Spiele gegen die Rheinhessen, die zu Saisonbeginn in Homburg und Zweibrücken hohe Niederlagen einstecken mussten, gewonnen werden. Die Abwehr steht, durchschnittlich 23 Gegentore sind Ligabestwert. Offensiv hapert es umso mehr. „Wir müssen vorne die Dinger setzen und über 45, 50 Minuten eine sehr gute Leistung bringen. Erst dann kann man über zwei Punkte reden. Weniger reicht nicht, dafür ist die Liga zu stark. Das weiß die Mannschaft auch“, so Werling, der nicht zurückschauen will: „Wir belohnen uns nicht und stehen ohne Punkte da. Das ist total bitter. Es bringt aber nichts, den Punkten hinterherzutrauern. Wir fokussieren uns jetzt auf das Spiel und werden alles in die Waagschale werfen.“

Alberts Einsatz fraglich

Joshua Albert hat sich im jüngsten Spiel verletzt, hinter seinem Einsatz steht ein dickes Fragezeichen. Rechtsaußen Justin Kehl weilt im Urlaub. Dabei ist Linksaußen Markus Michel, der nach einem einjährigen „Auslandssemester“ bei der HSG Dudenhofen/Schifferstadt, mit der er Pfalzliga-Meister geworden ist, wieder zu den Tigern zurückgekehrt ist.

„Der Kontakt war nie abgerissen. Wenn es zeitlich gepasst hat, habe ich die Jungs unterstützt und war auch bei manchen Auswärtsfahrten dabei“, erzählt der 32-jährige Offenbacher. Der Wechsel nach Dudenhofen erfolgte aus rein sportlichen Gründen: „Ich hatte recht wenig Einsatzzeiten und wollte mir diese zurückgewinnen. Wir sind dann zwar Meister geworden, haben es in den Aufstiegsspielen aber leider nicht in die Oberliga geschafft.“ Was ihn nach seiner Rückkehr erwartete, war ihm von Anfang an bewusst: „Es wird eine schwere Saison, es geht nur um den Klassenverbleib. Jedes Spiel ist ein Kampf. Trotz der drei Niederlagen bin ich überzeugt, dass wir das Ruder rumreißen und die ersten Punkte einfahren“, so der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, der zusammen mit Florian Bauchhenß die B-Jugend der Tiger trainiert. Was er an den Tigern schätzt? „Es ist eine große Familie, jeder ist für jeden da. Das ist mir persönlich sehr wichtig.“