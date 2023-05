Am Freitag beginnt das dreitägige Reitturnier des RRV Herxheim, der sich auf fast 300 Reiter mit über 450 Pferden auf der Reitanlage am Waldstadion freut. Neu seien die Uff-Herxe-Touren in den Klassen A, L und M, teilt der RRV mit.

Hier würden die besten Reiter aus jeweils drei Wertungsprüfungen ermittelt, die einen Sonder-Ehrenpreis erhielten. Der erste Starter wird am Freitag um 13.30 Uhr antreten, gegen 15 Uhr beginnt das erste M-Springen. Am Samstag wird ab 8 Uhr ein abwechslungsreiches Programm geboten. Um 16.30 Uhr beginnt das M-Springen mit steigenden Anforderungen. Danach gibt es noch ein „Jump & Schieb“. Zuerst absolviert ein Reiter mit seinem Pferd einen kleinen Parcours. Er springt vom Pferd, rennt zu seiner Schubkarre und steigt ein. Sein Partner muss ihn jetzt über einen kleinen Geschicklichkeitsparcours ins Ziel schieben. Der Zweikampf-Modus erhöht die Spannung. Das jeweils schnellere Team kommt eine Runde weiter. Im vergangenen Jahr lagen Britt Roth vom RFV Zeiskam und Max Schöneberger vorn.

Der sportliche Höhepunkt, das Zwei-Sterne-M-Springen mit Siegerrunde, startet am Sonntag um 15.45 Uhr nach dem Pony-Führzügelwettbewerb für die Jüngsten.