Auf der Anlage des RFV Zeiskam beginnt an diesem Freitag ein Qualifikationsturnier zur German Open der Westernreiter.

Die Sieger und Platzierten können ein halbes Ticket lösen für die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften im September in Kreuth. Sie benötigen eine weitere Platzierung in derselben Disziplin. Die Ergebnisse fließen in die Wertung der Rheinland-Pfalz-Trophy ein.

An drei Tagen werden jeweils von früh morgens bis in den Abend hinein auf dem Springplatz und in der großen Reithalle rund 80 Prüfungen in den unterschiedlichen Disziplinen und Leistungsklassen ausgetragen. Während heute vor allem die Prüfungen der Leistungsklassen 3, 4 und 5 sowie die „Einlaufprüfungen“ der Leistungsklassen 1 und 2 stattfinden, dreht sich ab Samstag und Sonntag alles um die oberen Leistungsklassen 1 und 2. Die Disziplinen sind Trail, Western Horsemanship, Western Pleasure, Ranch Riding, Reining, Western Riding, Superhorse und Showmanship at Halter. Für Jungpferde gibt es eigene Prüfungen, außerdem gibt es noch einige Sonderprüfungen.

Info

Zeitplan im Netz unter https://ewu-bund.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-07-15_Zeitplan-Zeiskam-endgueltig.pdf