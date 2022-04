Drei Südpfälzer Volleyballtalente sind auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft der U20. Unter den Farben des TSV Speyer hat Landestrainer Gerrit Jan die rheinland-pfälzischen Talente der Jahrgänge 2003 und jünger zusammengefasst.

Nach der gewonnenen Landesmeisterschaft qualifizierte sich sein Team mit dem zweiten Platz bei der Südwestdeutschen Meisterschaft. Nach Siegen gegen den TV Bliesen, TuS Eintracht Wiesbaden und den VC Bad Kreuznach unterlag die U20 im Endspiel dem TuS Kriftel mit 23:25 und 24:26.

Eine mögliche Revanche könnte bei der DM am Samstag und am Sonntag beim TSV Grafing bei München gelingen. Die Auswahl mit Luis Götz, Julius Riede und Ferdinand Weinacht von der SG Südpfalz spielt in der Gruppenphase gegen den TV Rottenburg, ASV Dachau und TK Hannover. Die Spiele in Grafing und Rosenheim werden von sportdeutschland.tv übertragen.