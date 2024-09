Thomas Beiersdörfer aus Hochstadt erinnert sich gern an den 3. Oktober vor 24 Jahren. Der Triathlet ist einer von rund 700 Teilnehmern am Bréal-Marathon in Landau.

Herr Beiersdörfer, Sie haben im August in Frankfurt Ihren 30. Ironman absolviert. Wie schaffen Sie es, dass Ihnen am 3. Oktober während des Bréal-Marathons in Landau nicht langweilig wird?

Ganz einfach: Man orientiert sich an seinem Vordermann und achtet darauf, was im Umfeld passiert. Man läuft sein eigenes Tempo. Außerdem sollte man möglichst viel von seiner Umgebung aufsaugen. Ein Marathon ist abwechslungsreicher, als man denkt. Eigentlich passiert auf der Strecke immer etwas.

Apropos Strecke: Die 42 Kilometer in Landau sind hügelig. Was muss man als Läufer beachten und was halten Sie von der Strecke?

Man muss sich seine Kraft gut einteilen. Das letzte Teilstück, wenn das Feld aus Wollmesheim herausläuft, ist besonders schwer. Das ist etwa nach 33 Kilometern – generell kommt da beim Marathon gerne mal der Mann mit dem Hammer (schlagartige Erschöpfung, d. Red.). Das kann richtig zäh werden. In Landau kommt die schwerste Steigung am Ende, aber schon vorher sind viele Höhenmeter zu Laufen.

Sie gehen in der Altersklasse M55 an den Start. Mit welchen Zielen gehen Sie ins Rennen?

Ich habe noch nicht genau auf meine Konkurrenz geschaut. Sowieso bin ich im Marathon nicht so firm wie im Triathlon, was die Startlisten angeht. Aber die Strecke müsste mir liegen, und auch das Oktoberwetter gefällt mir gut. Eine zusätzliche Motivation liegt darin, dass der 3. Oktober ein besonderes Datum für mich ist. An diesem Tag habe ich im Jahr 2000 in Maximiliansau den Marathon und meinen zweiten Marathon-Pfalzmeistertitel gewonnen.