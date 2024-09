Gerade hat Tanja Hellmann (32) den Energie-Südwest-Cup vorentschieden. 2017 lief sie ihren ersten Marathon. Die Trainerin der LG Rülzheim bezeichnet sich selbst als Langstrecken-, Berg- und Marathonläuferin.

Frauen Hellmann, Sie gehen am 3. Oktober in Landau über die 42 Kilometer an den Start. Was erwarten Sie von der Strecke in Landau?

Gute Frage – die Laufstrecke ist ja sehr abwechslungsreich. So viele Gedanken habe ich mir gar nicht gemacht. Die Strecke führt an vielen bekannten Stellen vorbei. Für mich ist es quasi ein Heimmarathon, weil ich mehrere Jahre in Landau gewohnt habe. Besonders schnell ist der Marathon aber nicht, dafür hat er zu viele Höhenmeter.

Sie haben eine Marathonbestzeit von 2:51 Stunden. Mehrere Experten nennen Sie als Anwärterin auf den Sieg. Was sind Ihre Ziele, nehmen Sie die Rolle als Favoritin an?

Eine Zeit habe ich mir diesmal nicht vorgenommen, auch wegen der Streckenführung. Aber es stimmt: Es ist schon mein Ziel, zu gewinnen.

Was raten Sie weniger ambitionierten Läuferinnen und Läufern in der Woche vor dem Marathon?

Man sollte nicht mehr zu viel trainieren. Vielleicht sollte man stattdessen einen Ruhetag mehr einlegen. Ich mache gerne noch einen kurzen Lauf im Renntempo. Man sollte auf seine Ernährung achten und genug trinken. Und natürlich sollte man aufpassen, nicht krank zu werden.