Der SV Büchelberg muss eine Extrarunde für den Verbandsliga-Aufstieg drehen. Dabei war die Meisterschaft so gut wie sicher. Die Fans hadern mit einer Personalentscheidung.

„Fußball kann grausam sein!“ Dieser legendäre Satz von Udo Scholz, Kultstadionsprecher der Roten Teufel und der Mannheimer Adler, umschreibt vielleicht am besten den Verlauf des Entscheidungsspiels um die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga Ost aus Sicht des SV Büchelberg. Die Blau-Weißen unterlagen trotz Dominanz bis zur 85. Minute dem VfR Grünstadt mit 2:4 (2:2) nach Verlängerung. Die Truppe aus dem Leiningerland steigt damit in die Verbandsliga auf.

Die Südpfälzer dagegen müssen zum dritten Mal in Folge in die Relegation gegen den Vizemeister der Weststaffel. Der Gegner heißt in diesem Jahr SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Im ersten Spiel am Dienstag (19.30 Uhr) hat der SVB zuerst Heimrecht, vier Tage später wird das Rückspiel angepfiffen.

Büchelberg startet furios

Vor 950 Fans in Speyer entwickelte sich nicht der von Grünstadts Spielertrainer Nico Müller prognostizierte ruhige Spielverlauf mit Zurückhaltung auf beiden Seiten. Büchelberg übernahm sofort das Kommando, suchte mit hoher Passgenauigkeit meist über die Flügel den Weg vors gegnerische Tor. Die erste Großchance zur Führung vergab Felix Cölln. Nach Zuspiel des Japaners Kazuaki Nishinaka lief er alleine auf das gegnerische Tor zu und scheiterte an VfR-Keeper Maximilian Schäfer.

Eckert knipst erneut – und zwar doppelt

In der 20. Minute ging ein wuchtiger Flugkopfball von Jonah Eckert nach Rechtsflanke von Lucas Palau knapp über die Latte. In der 36. Minute tankte sich Lars Ößwein gegen drei Gegenspieler durch und suchte Gianluca Calabrese, doch dessen Schuss aus spitzem Winkel lenkte Schäfer ans Außennetz. Kurz vor der Pause gewann der Keeper der Rasenspieler zum zweiten Mall das Duell gegen Cölln. Grünstadt hatte keine nennenswerte Torchance, Büchelbergs Torhüter Malcolm Little musste kein einziges Mal eingreifen. Michael Wachler, Sportdirektor des Tabellendritten FSV Offenbach, beobachtete das Spiel und konstatierte zur Pause: „Grünstadt kann mehr als glücklich sein, dass es noch 0:0 steht.“ Der langjährige Präsident Volker Brecht warnte in der Halbzeit: „Wir hätten mindestens einen Treffer setzen müssen. So ist das eine gefährliche Gemengelage gegen einen Gegner mit ganz hoher Qualität.“

Dass der 57-jährige Geschäftsführer eines großen Autohauses nach dem Spiel recht behalten sollte, war eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff undenkbar. Sein Team legte gleich wieder los wie die Feuerwehr und belohnte sich mit einem Doppelschlag von Mittelstürmer Jonah Eckert. Der Angreifer wurde vor wenigen Wochen von der zweiten Mannschaft hochgezogen, um die Offensive zu verstärken. Seitdem knipst er regelmäßig für die erste Elf. So auch in der 49. Minute: Da verwertete er am langen Pfosten eine Flanke von Palau mit Kopf und Schulter gleichzeitig. Fünf Minuten später erhöhte er nach Nishinaka-Hereingabe per Seitfallzieher auf 2:0. Es folgte ein kurzes Aufflackern der Rasenspieler. Doch die Distanzschüsse von Marco Sorg und Dominic Gerber verfehlten das Gehäuse oder wurden eine sichere Beute von Little. Danach übernahm der Bienwaldclub die Kontrolle.

Hitze macht Spielern zu schaffen

Fünf Minuten vor Schluss machten sich die ersten Zuschauer auf den Weg zum Ausgang. Doch dann nahm das Unheil aus Büchelberger Sicht seinen Lauf. Palau foulte Sorg an der Strafraumgrenze, Lukas Manneck zirkelte den folgenden Freistoß über die Mauer ins Netz. Die Grünstadter Fans waren deutlich in der Unterzahl, doch nach dem Anschlusstreffer machten sie einen Höllenlärm. In der zweiten Minute der Nachspielzeit gab es an der Außenlinie Freistoß für Grünstadt, dabei sah Palau wegen Ballwegschlagens zurecht Gelb-Rot. Luis Mc Colgan verwertete die Freistoßflanke per Kopf aus abseitsverdächtiger Position.

In der Verlängerung mussten beide Teams der brütenden Hitze und dem hohen Tempo Tribut zollen. Die entscheidende Szene erfolgte in der 103. Minute: Nach Büchelberger Ballverlust im Spielaufbau brachte Romeo Riedling Levi Leinberger zu Fall, Manneck verwandelte den Strafstoß sicher zum 3:2, mit dem Abpfiff machte Leinweber nach einem Konter den Deckel drauf. Es folgten Jubelgesänge und Freudentänze in grün-weißen Meistershirts sowie Fassungslosigkeit und lähmende Stille beim Bienwaldclub. Matchwinner Leinberger meinte: „Wir sind nicht nur Freunde, sondern eine Familie. Nur deshalb konnten wir diese Partie noch drehen.“ Trainer Nico Müller erklärte: „Was diese Jungs in den letzten zwölf Monaten geleistet haben, dafür fehlen mir einfach die Worte. Trotz schwierigsten Bedingungen und aussichtslosem Rückstand haben wir immer an uns geglaubt.“

Fans stellen Wechsel in Frage

Die Büchelberger Fans haderten mit den frühen Auswechslungen der beiden Stürmer Eckert und Yannick Schneider durch das Trainerteam. Ein niedergeschlagener Spielertrainer Kevin Apfel meinte: „Ich bin nicht enttäuscht, sondern stinksauer über unseren völlig überflüssigen Leichtsinn in der Schlussphase.“ Was meinte er zu den Auswechselungen? „Jonah hatte bereits ein unfassbares Pensum hinter sich, für Yannick wollten wir zur Absicherung einen defensiveren Spieler bringen.“ Gianluca Calabrese meinte kopfschüttelnd: „Wie kann man nur so unclever sein und in fünf Minuten ein Spiel so aus der Hand geben.“