In drei Vierteln ist der TV Bad Bergzabern besser, aber er verliert das erste Abstiegsendspiel in der 2. Regionalliga gegen den Tabellenletzten MTV Kronberg.

Nur ein einziges Viertel verlor der TV Bad Bergzabern. Doch genau diese kurze Offensivflaute mit nur elf Treffern im dritten Durchgang reichte, um das direkte Duell im Kampf um den Klassenverbleib schließlich mit 70:73 (43:36) gegen den Tabellenletzten MTV Kronberg zu verlieren. Das nicht endende wollende „Abstiegsdrama“ in der 2. Basketball-Regionalliga wird jetzt am allerletzten Spieltag besiegelt.

Die Kurstadt-Korbjäger verpassten die beste und einfachste Möglichkeit, in eigener, vollbesetzter Halle mit lautstarker Fanunterstützung den Klassenverbleib zu schaffen. Der einfache Sieg gegen Kronberg hätte dem TVB den Liga-Verbleib gesichert. Jetzt droht der Abstieg in die Oberliga. Das Groteske an der Situation: Die Kornberger, die um ihr Leben rannten und nach frühem Rückstand alles inklusiver zahlreicher erfolgreicher Distanztreffer in Bewegung für den Sieg setzen, stehen vorzeitig als erster Absteiger fest. Weil am Samstag überraschend auch der Vorletzte Roth Energie BBA Gießen 46ers gegen BC Neu-Isenburg gewann und der MTV jetzt nicht mehr an beiden vor ihnen liegenden Teams als Letzter vorbeiziehen kann.

Fernduell mit Gießen

Jetzt geht es am letzten Spieltag in einem Fernduell nur noch um den zweiten Absteiger, Gießen oder der TV Bad Bergzabern. Die Hessen haben dabei die „einfachere“ Auswärtsaufgabe. Das Zittern gegen den Abstieg geht beim TV Bad Bergzabern ein allerletztes Mal in die Verlängerung – nachdem die TVB-Cracks gleich mehrere „Matchbälle“ in den letzten Wochen nicht nutzen konnten.

Philipp Behrendt hatte noch eine Stunde nach Abpfiff auf der Tribüne sitzend unter den Fans die Tränen in den Augen. Sein letztes Regionalliga-Heimspiel nach über 26 Jahren TVB-Korbjagd hätte das große Happy End bringen sollen. Er war alles überragender TVB-Punktesammler an diesem Tag. Doch seine Glanzleistung reichte nicht zum vielbeschworenen Befreiungsschlag.

Behrendt: „Das ist alles surreal“

In der dramatischen Schlussphase wollte die Wende nicht glücken, obwohl der Siegtreffer mehrmals in der Hand lag. Bergzaberns Würfe, alle schwer erarbeitet gegen eine körperlich intensive, effiziente Zonenverteidigung fielen nicht in den MTV-Korb. Behrendt: „Das ist alles surreal für mich. Ich kann das noch nicht begreifen. Wir haben es so gewollt und wurden so toll von den Fans unterstützt. Es hat aber leider nicht funktioniert. Am Ende fehlte uns die Kraft. Es ging uns wie zu oft irgendwie die Puste aus. Ganz bitter – doch es fehlte auch dieses Mal Leistungsträger Martin Langenfeld verletzt. Andere wie Andrej Schmid oder Jeremy Reisberger gingen trotz Verletzung oder Krankheit mit Schmerzmitteln gehandicapt ins Match.“

Die Mannschaft schwor bei der großen Verabschiedung von Phil Behrendt, nicht aufzugeben und an die allerletzte Chance zu glauben, mit einem Überraschungscoup im letzten Match den Klassenerhalt doch noch zu sichern. – So spielte der TVB: Behrendt (20 Punkte), Black (11), Wroblewski (10), Schmitz (9), Schmid (7), Bergmann (5), Reimisch (4), Tübel (4), Michel, Krahn, Reisberger.