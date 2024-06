Wenn schon durch die Hölle joggen und mountainbiken, dann auf neuen Trails. Am Samstag steht der vierte von acht Wertungsläufen des Wasgau-Cups an. Drumherum gibt es einen Mountainbike-Marathon, den Brunnenlauf, mit dem in Spirkelbach alles anfing, und Mountainbike-Rennen für Kids und Teens.

Die Mountainbikewettbewerbe und Teile des mit 550 Höhenmetern höchst anspruchsvollen „Höllenberg-Trails“ (elf Kilometer) werden auf Passagen des neu gebauten Trailparks laufen. „Freut euch auf zusätzlichen Downhill-Spaß“, kündigt Julia Reichelt vom Sportverein Spirkelbach an. Start aller sieben Einzelwettbewerbe ist in der „Höllenberg-Arena“ auf dem Gelände des Sportvereins.

Hauptlauf um 15 Uhr

Die Cracks werden den Trail angehen. Der Hauensteiner Tobias Dreyer hat die bisherigen drei Wertungsläufe alle gewonnen. Ebenso die derzeit Führende der Frauen, Natascha Hartl aus Kaiserslautern im Dress des TV Rülzheim. Den Eyberglauf in Dahn gewann sie vor Tina Grimm und der Wernersbergerin Jessica Stuck. Sie entscheidet kurzfristig, ob sie antritt. Start des Hauptlaufs ist um 15 Uhr.

Der mit 140 Höhenmeter gespickte fünf Kilometer lange Brunnenlauf beginnt um 14 Uhr. 800 Höhenmeter und einen Singletrail-Anteil von mehr als 60 Prozent auf 28 Kilometer Länge haben die Teilnehmer des Mountainbike-Rennens zu bewältigen.

Im Stil einer Country-Tourenfahrt

Der Mountainbike-Marathon eröffnet den Wettkampfreigen um 10 Uhr. Die Strecke ist 48 Kilometer lang und bietet 1200 Höhenmeter. Sie führt über waldige Pfade rund um Spirkelbach, Schwanheim und Hauenstein und sei im Stil einer Country-Tourenfahrt konzipiert – ohne Zeitnahme und Rangliste, teilt der Ausrichter mit.

Damit die Höllenqualen erträglich bleiben, gibt es auf dem Veranstaltungsgelände Livemusik. Anmeldungen sind bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start noch möglich.

Zeitplan

10 Uhr: MTB-Marathon (48 km)

12 Uhr: Bambini-Lauf (800 Meter)

12.30 Uhr: Kids MTB Race (1,6 km)

13 Uhr: Teens MTB Race (5 km)

14 Uhr: Brunnen-Lauf (5 km)

15 Uhr: Trail Run (11 km)

17 Uhr: MTB Race (28 km)