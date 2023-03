Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die LG Rülzheim hat mit ihrem Südpfalzlauf alle Erwartungen übertroffen. 520 Läufer kamen am Sonntagmorgen zusammen. Am meisten frequentiert war der 10-km-Lauf, der in Norman Korff (LSV Ladenburg) und Eric Nies (TV Maikammer) die überragenden Akteure des Tages hervorbrachte.

Der Tag begann mit dem Lauf über 5 km, der zwei zeitgleiche Sieger hatte: Norman Korff aus Edingen-Neckarhausen und Eric Nies aus Neustadt sind befreundet und liefen nach 17:23 Minuten