Die Fußball-Landesliga Ost wird von südpfälzischen Teams dominiert. Der SV Viktoria Herxheim steht mit zwölf Punkten Vorsprung auf den FSV Offenbach ganz oben.

Der TuS Altleiningen (5.) zieht sich nach der Runde zurück. So ist es einen Dreikampf um den Relegationsplatz zwischen dem FSV Offenbach (46 Punkte) sowie dem SV Büchelberg (3., 42) und der Fortuna Billigheim-Ingenheim (4., 38), die ein Spiel weniger haben. Offenbachs Sportdirektor Michael Wachler vor der Heimpartie am Sonntag, 15.30 Uhr, gegen den SVW Mainz: „Wir wollen den zweiten Platz verteidigen und Revanche für das 0:3 im Hinspiel.“

Weiter spielen: VfR Grünstadt - Billigheim-Ingenheim (Sa, 14.30 Uhr), SV Gimbsheim - Herxheim, TuS Altleiningen - SV Büchelberg (beide So, 15 Uhr), Phönix Schifferstadt - TSG Jockgrim (So, 15.30 Uhr), SV Rülzheim - SV Ruchheim (So, 16 Uhr).