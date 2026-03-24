Die ersten Punkte um die deutsche Speedway-Meisterschaft werden in Herxheim vergeben. Der Insheimer Tim Widera steht vor einem seiner größten Einsätze.

Im Jahr 2022 fand zuletzt eine deutsche Speedway-Meisterschaft in Herxheim statt. Damals schrieb Norick Blödorn Geschichte, als jüngster Fahrer gewann er die Meisterschaft. Im vergangenen Jahr holte er seinen zweiten Titel nach einer Serie von mehreren Rennen. Beim Auftakt der DM am Sonntag in Herxheim will der 21-Jährige, der für dem MSC Brokstedt fährt, in Polen und in Dänemark Rennen bestreitet, den Grundstein für den dritten Titel legen.

Es ist das erste von fünf Rennen zur deutschen Speedway-Meisterschaft. Da die MSVH den Termin bereits früh im Jahr gewählt hat, dürfen sich Fans auf ein starkes Line-up freuen mit Duellen zwischen international etablierten Fahrern und jungen Herausforderern. Mit Kevin Wölbert, Erik Riss und Norick Blödorn sind gleich drei Fahrer da, die den DM-Titel für sich verbuchen konnten. Mit Janek Konzack fordert der deutsche U21-Meister, der im vergangenen Jahr an einer DM-Medaille dran war, die etablierten Fahrer heraus. Und mit Hannah Grunwald und Mario Häusl kommen Blödorns Teamkollegen beim deutschen Gold-Coup bei der U21-Team-WM im vergangenen Jahr am Sonntag in die Südpfalz.

16 Fahrer, 20 Läufe

In 20 Rennläufen treten die 16 Fahrer in jeweils fünf Läufen einmal gegen jeden anderen an. Jeder Punkt zählt. Der Tagessieger bekommt einen Punkt zusätzlich.

Die MSV Herxheim hat zusätzlich die Möglichkeit, einen „Gaststarter“ und die Bahnreserven zu stellen. Die Wahl fiel auf den Insheimer Tim Widera als Gaststarter sowie Tim Arnold und Dustin Schultz als Bahnreserven.

Am Samstag trainierten die Herxheimer Ligafahrer auf der Herxheimer Bahn und Tim Widera nutzte die Möglichkeit, sich auf seinen Einsatz am Sonntag vorzubereiten. Der Insheimer, der über die Jugendgruppen der MSVH zum Speedwaysport kam, steht nun vor einem seiner größten Einsätze. „Es ist auf jeden Fall eine ganz große Ehre, dass ich gesetzt wurde und vor Heimpublikum dabei sein“, freut sich Widera auf seinen Einsatz im DM-Feld. „Es wir mit Sicherheit schwer, weil da auch einige in meinem Alter schon länger auf der 500-ccm-Maschine unterwegs sind, und zudem sind auch richtig gute Jungs mit internationaler Erfahrung dabei. Aber ich habe da richtig Bock drauf und werde mit Sicherheit einiges dazulernen.“

Echte Standortbestimmung

Der inzwischen 19-jährige hat früh im Jahr die Chance zu einer echten Standortbestimmung. Im vergangenen Jahr musste er nach einem Sturz die U21-DM vorzeitig beenden. Widera: „Man wird sehen, wo man steht und woran man arbeiten kann. Wenn man dann mal hinten ist, dann will man natürlich nach vorne kommen. Und wenn bessere Jungs vor einem fahren, dann sieht man, woran man selbst arbeiten muss.“

Im Training wurden ein neuer Motor und neue Vergaser getestet. Der Insheimer ist sich sicher: „Wenn sich die Bahn jetzt nicht großartig verändert, habe ich mein Set-up für das Rennen gefunden.“ Tim Arnold (Kuhardt) und Dustin Schultz (Herxheim) würden zum Einsatz kommen, wenn einer der Nominierten ausfällt.

Der nächste Lauf ist am 27. Juni in Brokstedt. Das DM-Finale steigt Ende August in Stralsund.

Info

Der Renntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Training der DM-Teilnehmer sowie Rennen der Nachwuchsklassen. Um 14 Uhr wird es ernst. Erwachsene zahlen 15 Euro Eintritt, Jugendliche ab 13 Jahren zehn Euro. Für Kinder bis zwölf Jahren ist der Eintritt frei.

