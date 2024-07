Die Stabhochsprung-DM war für die Katz. Für alle bis auf Bo Kanda Lita Baehre. Der Düsseldorfer widersetzte sich dem Regen in Braunschweig und gewann am späten Sonntagnachmittag den Titel. Bei 5,50 Metern war nur er noch im Wettbewerb. 5,70 schaffte er im dritten Versuch und ging 5,85 an. Die beiden anderen für Paris Qualifizierten fuhren ohne gültige Versuche nach Hause. Oleg Zernikel vom ASV Landau begann bei 5,20 Metern, Torben Blech von Bayer Leverkusen bei 5,30. Vizemeister ist Hendrik Müller (Leverkusen) mit 5,20 Metern.