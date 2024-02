In der Pfalzliga liefern sich Gastgeber TV Wörth und die Südpfalztiger ein bis zum Schluss spannendes Spiel. Die Schlussphase hat es nicht nur wegen des knappen Spielstandes in sich.

Hatte im Hinspiel der TV Wörth noch mit 28:29 das Nachsehen, als er in der letzten Sekunde noch einen Siebenmeter verworfen hatte, so hatte er im Rückspiel im Lokalderby der Handball-Pfalzliga gegen die Südpfalztiger II mit 26:25 das bessere Ende auf seiner Seite vor etwa 250 Zuschauern.

Keine Begegnung auf besonders hohem Niveau, aber eine abwechslungsreiche mit viel Spannung sahen die auf beiden Seiten etwa gleich vielen und lautstarken Zuschauer – die Gäste sorgten mit ihren Trommeln für besonderen Lärm.

Wörther Revanche

In den ersten Minuten zeigten die Wörther, dass sie sich für Niederlage im Hinspiel revanchieren wollten und lagen mit 4:1 (5.) vorne. Aber die Südpfalztiger drehten die Partie in der 11. Minute zum 6:5, behielten die Ein-Tore-Führung bis zum 9:8 in der 16. Minute. Dann kam der TV zurück und ging mit einem 13:10 in die Halbzeit. Felix Werling deutete mit 6/4 Treffern schon an, dass er an diesem Tag sehr treffsicher sein sollte.

Nach der Pause hielten die Gastgeber ihren Drei-Tore-Vorsprung bis zum 17:14 (39.). Die Gäste glichen zum 17:17 (42.), 18:18, 19:19, 20:20, 20:20 (51.) aus und gingen selbst 21:20 und 22:21 in Führung, als der Wörther Trainer Adrian Constantinescu eine Zwei-Minuten-Strafe erhalten hatte und ein Spieler vom Feld musste. Wörth gab sich nicht geschlagen, kämpfte sich nach einer Auszeit wieder zurück bis zu einer 25:22-Führung (58:14).

Zwei Rote Karten

Innerhalb von 40 Sekunden verkürzten die Südpfalztiger auf 25:24. Fynn Schmuck musste auf Wörther Seite mit einer Roten Karte vom Feld. Marcel Dieners im Tor hielt mit zwei Paraden diesen Vorsprung. Yannic Fuhrmann erzielte das 26:24 (59:15), sah aber nach einem Foul in dieser letzten Minute auch noch die Rote Karte. Den fälligen Siebenmeter verwandelte Nico Raphael Wittek zum 26:25. Den letzten Freiwurf der Gäste über die Mauer lenkte Dieners über das Tor.

Bester Torschütze für Wörth war Felix Werling (9/6). David Lang und Simon Zolk erzielten je vier Treffer. Für die Südpfalztiger war Nico Raphael Wittek (10/7) der erfolgreichste Schütze.

Was die Trainer sagen

Trainer Dennis Steck von den Südpfalztigern meinte nach dem Spiel, dass seine Mannschaft in entscheidenden Phasen zu viele technische Fehler gemacht habe: „Wir haben kein gutes Spiel geliefert. Ich hatte schon davor kein gutes Gefühl, da mir drei Stammspieler fehlten. Wörth hat verdient gewonnen.“

Trainer Adrian Constantinescu war froh, dass seine Zwei-Minuten-Strafe der Mannschaft nicht geschadet hatte. Er bedauerte ebenso das Fehlen mehrerer Stammspieler. „Ich habe dem Team gesagt, dass die Spieler, die im Training sind, auch spielen werden und auf diese aus der zweiten und dritten Mannschaft zurückgegriffen. Der Kader, den wir dabei haben, muss entsprechend spielen. Das hat geklappt.“