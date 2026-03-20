Gerade wurde die Hallensaison in der Pfalz mit den Titelkämpfen der jüngeren Klassen abgeschlossen, schon stehen die Waldlaufmeisterschaften der Südpfalz an. Die LG Rülzheim richtet sie an diesem Samstag in der Nähe der IGS hinter dem Kunstrasenplatz aus. Knapp 280 Meldungen sind eingegangen. In fast jeder Klasse ist die LG Rülzheim vertreten. Mit im Fokus: die 16-jährige Mia Hahn. Seit fünf Jahren trainiert die Schülerin des Europa-Gymnasiums Wörth bei Tanja Hellmann. Begonnen hatte sie in der Schülergruppe von Patrick Ungeheuer.

In der Gemeinschaft geht es leichter

„Fünf Mal in der Woche steht Training auf dem Plan. Tanja stellt ein abwechslungsreiches Programm zusammen, wobei die Sprinteinheiten nicht unbedingt mein Ding sind, aber in der Gemeinschaft geht es leichter“, sagt Hahn, die gerne auf den Mittel- und Langstrecken unterwegs ist.

„Ich sehe Mia als Talent über die Langstrecke. Hier hat sie ihre Stärken und ich freue mich auf ihre weitere Entwicklung“, so Hellmann. Sie bekomme nach jedem Training sofort eine Rückmeldung, um eventuell Änderungen vornehmen zu können.

Musische Seite

Hahn gewann bei der Winterlaufserie in Rheinzabern die Klasse U18 mit deutlichem Vorsprung. „Die Verbesserung meiner Zeiten über 3000 und 5000 Meter auf der Bahn sind Ziele sowie die Qualifikation für die süddeutschen und deutschen Meisterschaften“, erzählt sie. Eine musische Seite hat sie auch. Sie spielt im Musikverein Querflöte.

Titelverteidiger bei den Aktiven sind Johannes Ullrich und Giuliana Haas vom TV Bad Bergzabern. Ab 14 Uhr gibt es für die U10 und U12 Läufe über 800 und 1200 Meter.

Zeitplan Meisterschaften

15.10 Uhr: Weibliche Jugend U14 1500 Meter; 15.25 Uhr: Männliche Jugend U14 1500 Meter; 15.35 Uhr: Weibliche Jugend U16/U18/U20 3000 Meter; 15.55 Uhr: Männliche Jugend U16/U18/U20 3000 Meter; 16.15 Uhr: Männer/Frauen/Senioren/Seniorinnen 4500 Meter.