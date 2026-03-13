Raphael Gehrlein (29) hat eine emotionale Bindung an die Viktoria Herxheim und den Vertrag verlängert. Vielleicht kann Dominic Bauer auch so eine Schlüsselfigur werden.

Die schönste Nachricht für den Fußball-Verbandsligisten Viktoria Herxheim vor dem Spiel am Sonntag (16 Uhr) gegen den SV Steinwenden kam von Kapitän Raphael Gehrlein. Der 29-jährige Rülzheimer, seit 2018 im Verein, wird auch in der neuen Saison das blau-weiße Dress der Viktoria tragen. Er selbst beschreibt eine tiefe emotionale Bindung an den Verein. Ihm ist – wie er selbst einmal bestätigte – „die Mannschaft ans Herz gewachsen“.

Gehrlein, der in der laufenden Saison von langfristigen Verletzungen geplagt war, ist seit kurzer Zeit wieder mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz und macht nach eigener Darstellung schon gewisse Teile der Trainingseinheiten mit. Er steigere sich von Woche zu Woche. Ein genauer Zeitpunkt für die Rückkehr in den Spielbetrieb lasse sich aktuell nicht nennen, sagt er.

Dominic Bauer: „Ich bin froh, hier zu sein“

Einer, der ebenfalls zu einer Schlüsselfigur der Mannschaft werden könnte, ist der 22-jährige Mittelfeldspieler Dominic Bauer. Er ist mit Jahresbeginn vom SC Idar-Oberstein zur Viktoria gewechselt. Entscheidend war dabei seine Ausbildung. Er studiert an der Uni in Landau auf Lehramt. Elf Jahre lang hat er für den SC Idar-Oberstein gespielt. Sein Cousin, ebenfalls ein guter Kicker, hatte Dominic und dessen Zwillingsbruder David zum Fußball gebracht.

„Ich muss sagen, ich habe mich hier in Herxheim sehr gut eingelebt. Ich bin froh, hier zu sein“, sagt Bauer. Die siebenwöchige Vorbereitung sei super gewesen. Dominic Bauer identifiziert sich nach eigenen Worten komplett mit der Philosophie des Vereins. Die Spielweise gefalle ihm. Seine Rolle habe sich gegenüber der Zeit beim SC Idar-Oberstein verändert. In Herxheim dürfe er etwas mehr Verantwortung übernehmen, was ihm sehr guttue.

Bodemer: Defensive beginnt bei erstem Stürmer

Im Blick auf das Meisterschaftsspiel am Sonntag gegen den SV Steinwenden sagt Bauer: „Ich denke, wir haben gute Chancen, den Sieg aus dem Hinspiel zu wiederholen.“ Damals kehrte die Mannschaft mit einem 3:0-Erfolg zurück. „Wenn wir uns auf uns konzentrieren und unser Spiel aufziehen, dann denke ich, dass wir kaum zu besiegen sind.“

Interimstrainer Jens Bodemer verspricht eine andere Herangehensweise als zuletzt bei der 1:2-Niederlage in Marienborn. Wichtig sei, dass die Defensive beim ersten Stürmer beginne. Bodemer sieht Torgefährlichkeit bei der Viktoria auch im Mittelfeld. Neben Stürmern hätten bei den jüngsten Spielen auch Mittelfeldspieler getroffen. Auf die Frage, ob sich das Fehlen des zu TB Jahn Zeiskam abgewanderten Co-Kapitäns Marcel Meinzer bemerkbar mache, sagt Bodemer: „Wir haben in der Vergangenheit auch mit Marcel Spiele verloren.“

Fehlen werden am Sonntag Torhüter Leon Hoffmann (Knieprobleme), Mike Tiator und Fabian Clever. Zurück kommen Mathis Mankopf (nach Rotsperre), Leon Dahl, Jannis Zimmermann und Tristan Trauth.