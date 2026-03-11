Bartosz Mangold vom Judokan Landau hat die U18-DM hinter sich. Trainerin Tanja Schmadel hat die Bundesliga vor sich. Sie haben unterschiedliche Probleme.

Mindestens zwei Kämpfe gewinnen. Das hatte sich Bartosz Mangold vom Judokan Landau für seine zweiten deutschen Meisterschaften in Leipzig vorgenommen. Er hat es geschafft. In der U18-Ergebnisliste des Verbandes, von Platz eins bis sieben, taucht er trotzdem nicht auf. Knapp 500 junge Athletinnen und Athleten gingen an den Start, 27 in seiner Klasse. Wie es für den 16-Jährigen, den seine Eltern und Trainerin Tanja Schmadel begleiteten, gelaufen ist.

Am Anfang gut im Pool B. Er geht in seinem ersten Kampf mit zwei kleinen Wertungen in Führung. Eine Sekunde nicht aufgepasst, schon war es passiert. Mangold habe seinen Gegner unter Kontrolle gehabt, erzählt Schmadel. Eine kurze Unterbrechung, dann sei er von diesem komplett überrannt worden. „Optisch war er einfach besser, schade“, so Schmadel, die ein großes Manko des Landauer Kämpfers weiß: Dessen Trainingspartner sind leichter, er traut sich im Training nicht, sein Körpergewicht richtig einzubringen, achtet darauf, niemand zu verletzten – und kann das im Wettkampf nur schwerlich von jetzt auf gleich ändern.

Seit 2017 im Landauer Verein

Eine Umklammerung, ein Fußfeger des Gegners, Mangold fällt nach 2:02 Minuten mit dem Rücken auf die Matte. Ippon für Aaron Triemer vom Verein Asia Sport. Wie das passiert ist, haben Mangold und Trainer Thomas Föllinger, der drei Jahre bis 1991 in der Bundesliga kämpfte (1. BC Karlsruhe) und danach die Trainer-A-Lizenz erlangte, analysiert. Mangolds Vater hat in Leipzig Videos gemacht.

Der Landauer war einer von 27 Kämpfern in der Klasse über 90 Kilogramm. Über 90 Kilo? Der Schüler der IGS Landau bringt 130 Kilo auf die Waage. „Ich weiß nicht, wie ich auf das Gewicht gekommen bin, ich bin dabei runterzukommen“, erzählt er, der ein Baby war, als er mit seinen Eltern aus Polen kam. Seit 2017 trainiert er Judo im Verein, in dem er nun selbst Föllinger beim Training von Kindern unterstützt. „Die Kämpfe, die Würfe, die Techniken“ gefallen ihm.

Kurz vor dem Kampf um Bronze

Mit der Niederlage im ersten Kampf einer Meisterschaft ist diese für einen Judoka eigentlich schon vorbei. Aber es gibt die Möglichkeit, das kleine Finale um Platz drei zu erreichen. Der 16-Jährige hatte ja ein Ziel: zweimal gewinnen. Im nächsten Kampf brachte er den Gegner aus dem Gleichgewicht und hielt ihn auf der Matte mit seinem Körpergewicht fest. Sieger nach 2:57 Minuten. 1:53 Minuten dauerte sein Kampf bis zum nächsten Sieg. Ein weiterer Erfolg, und Mangold hätte um Bronze kämpfen können. Das schaffte er nicht. Aus nach 2:38 Minuten, Platz neun. Mitstreiterin Mila Frey vom Judokan war in der Klasse bis 48 Kilo eher gescheitert.

Unterdessen geht in Landau Föllingers Kampf weiter, Leute für den Sport zu gewinnen. Mit Einsteigertraining, Krabbelkurs, Gewaltpräventionstraining. Mit Fitnesskursen. Seit Corona sei das rückläufig, sagt er. Es sei schwieriger geworden, Leute zu begeistern und bei der Stange zu halten: „Das Unverbindliche zieht sich durch alle Bereiche.“

Eine persönliche Vollkatastrophe

Apropos BC Karlsruhe: An diesem Samstag ist der erste Kampftag in der Frauen-Bundesliga, der BC beginnt gegen den TSV Altenfurt (16 Uhr in der Alten Reithalle). Schmadel ist auf der Liste der Karlsruher Kämpferinnen, sie weiß, die Trainerin weiß, sie ist nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Nach der U18-DM mit der Gruppe essen zu gehen, war keine gute Idee: Die 30-Jährige Mechatronik-Ingenieurin, die sich beruflich mit der Konstruktion fahrerloser Transportsysteme beschäftig, hatte am Tag danach Probleme. Irgendetwas war im Essen, was ihr nicht bekommt.

Tanja Schmadel (re.) in einem Bundesligakampf. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Schwindel, Hautausschläge, Unwohlsein. Was könnte dahinter stecken? Stress auf der Arbeit, bei der Zeitdruck zum Geschäft gehört? „Vergangenes Jahr war eine Vollkatastrophe“, erzählt Schmadel. Im Urlaub traten die Symptome nicht auf. Sie las sich in das Problem ein.

„Jetzt vertrag ich das Judo nicht mehr“

Die Pfälzerin mit Karlsruher Dialekt erzählt, dass sie eine Histaminunverträglichkeit entwickelt hat, eine Stoffwechselstörung. Der Botenstoff Histamin aktiviert beispielsweise die Verdauung, senkt den Blutdruck, unterstützt die Immunabwehr. Spuren von Histamin sind in Lebensmitteln, in Erdbeeren, Käse, Thunfisch, Tomaten, Hefe, Schokolade und Rotwein vorhanden. Von Unverträglichkeit Betroffene können den Botenstoff im Körper nicht vollständig abbauen, typischerweise wird ihnen nach dem Essen schlecht. Intensives Training setzt kurzfristig auch Histamin frei. „Jetzt vertrag ich das Judo nicht mehr“, sagt Schmadel. An den drei Tagen nach dem Training war ihr schlecht gewesen. Sie hat die Ernährung umgestellt. Sie muss herausfinden, wie sie zurechtkommt.

Schmadel kündigt an, dass sie für den Bundesligastart auf die Waage geht. Sie will sich bereithalten.