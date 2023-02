Zehn Spiele, zehn Siege, nur zwei Sätze abgegeben – souveräner kann eine Mannschaft die Vorrunde der Volleyball-Landesliga nicht abschließen. Die TS Germersheim legte am Sonntag noch einmal nach. Und doch nahm der Tag ein fast schon tragisches Ende.

In den Spielen gegen die Verfolger TuS Gensingen und TV Feldkirchen II musste Coach Dominik Betsch neben dem weiterhin verletzten Kapitän Patrick Eberwein auch Paco Pelegri und Philipp Geringk ersetzen. Auch so wurden die Gegner klar mit 3:0 in die Schranken gewiesen.

David Kaschewski fügte sich im Mittelblock gut ein. Das Team zeigte, warum es über beide Landesligagruppen hinweg das beste Team ist. Im zweiten Match, zu Beginn mit etwas wackeliger Annahme und zu wenig Druck im Angriff, läutete Dominik Kuhn mit einer Aufschlagserie die schnelle Wende ein und brachte Stimmung in die Halle. Im zweiten Satz hinterließen die Mittelblocker Tobias Grehl und Constantin Garen einige Einschlaglöcher auf der gegnerischen Seite. Es lief alles nach Plan – bis zum 23:15. Bei einer Angriffsvorbereitung vertrat sich Nicolay Peng ohne Fremdeinwirkung den Fuß. Der dumpfe Knall ließ nichts Gutes erahnen. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus stand dann auch die Diagnose „Teilabriss der Achillessehne“ fest. Peng muss somit auf die Playoffs verzichten und fällt sicherlich einige Monate aus.

Noch zwei Siege fehlen

Am ersten Märzwochenende geht es zu Hause in die Play-offs gegen den Tabellenzweiten der Gruppe B. Wenn man deren Tabelle anschaut, dann wird es zu einem Lokalderby gegen den TSV Speyer III kommen. Was große Spannung und viel Stimmung bieten wird. Libero Maximilian Heinrich: „Was hier jeder seit Anfang der Saison auf das Parkett bringt, ist Wahnsinn.“ Jetzt muss die Motivation noch in zwei Siege umgewandelt werden, und es wäre die wirklich perfekte Saison.