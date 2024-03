Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim 49. Bienwald-Marathon haben ein Weinbauer und ein Manager den Job, jeden, der will, in exakt drei Stunden vom Start bis ins Ziel im Stadion zu begleiten. Sebastian Apfelbacher ist zum ersten Mal in Kandel, der aus Bellheim stammende Benjamin Wehbring hat auch eine Premiere vor sich.

Markus Poth hat sich reingehängt: Teilnehmer von der Liste streichen, andere eintragen. Auf diesen Ansturm auf den 49. Bienwald-Marathon des TSV Kandel mit Pfalzmeisterschaften war der Verein nicht vorbereitet.