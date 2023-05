Sie sind erst 15 und 16 Jahre alt. Doch Kayra Süngü und Matthias Ortlieb sind bereits als Handball-Schiedsrichter der Südpfalz-Tiger im Einsatz.

Young Referees, junge Schiedsrichter, werden vom Pfälzer Handball-Verband in einem auf sie zugeschnittenen kurzen Lehrgang auf ihre Aufgaben vorbereitet. Vorgesehen ist die Ausbildung für Zwölf- bis 16-Jährige. Young Referees leiten zunächst nur Spiele im eigenen Verein, möglichst unter Anleitung eines erfahrenen Coaches. „Alle Young Referees erhalten – wie alle Jugendlichen, die Spiele pfeifen – 15 Euro pro Spiel sowie freies Essen und Getränke“, informiert die Handball-Spielgemeinschaft, die sich aus den Vereinen TV Ottersheim, TV Jahn Bellheim, TSV Kuhardt und TB Jahn Zeiskam zusammensetzt.

Kayra Süngü habe ihre Ausbildung 2022 absolviert und seither viele Spielfeste als Unparteiische geleitet, so die SG. Sie habe dies getan, um die SG zu unterstützen und wegen der Vergütung. Anfangs hatte die 15-Jährige Schwierigkeiten, den Überblick zu bewahren und die richtigen Handzeichen zu wählen. Ihr Tipp für neue Schiedsrichter: eine gute Pfeife besorgen, so laut wie möglich pfeifen, auf sein Gefühl hören, bei seiner Meinung bleiben.

Ortlieb pfeift seit 2018. In 22 Spielen hat er schon Erfahrung gesammelt. Mittlerweile spielt er in der A-Jugend der Südpfalz-Tiger, die einen Anlauf zur Qualifikation für die Oberliga unternimmt. Er nennt als seine Motivation ebenfalls die gute Vergütung und seine Mithilfe zur Deckung des Schiedsrichterbedarfes. Seine größte Schwierigkeit bestehe darin, „nach ein paar Wochen ohne Pfeifen“ wieder reinzukommen. Sein Tipp: „Dabei bleiben.“ Die SG kündigt eine neue Young-Referee-Ausbildung zum Ende des Sommers an.