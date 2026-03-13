Die Tiger, André Hilsendegen und das Regionalligaspiel gegen die HSG Dudenhofen/Schifferstadt.

Tabellarisch können es die Südpfalz-Tiger (8.) und die HSG Dudenhofen/ Schifferstadt (9.) entspannt angehen in der Handball-Regionalliga. Beide Mannschaften haben noch Ziele. Sie treffen an diesem Samstag in Bellheim aufeinander (18 Uhr, Spiegelbachhalle).

„Natürlich war die Stimmung am Abend ausgelassen, am Dienstag im Training aber wieder passé. Wir wussten, dass wir das Spiel aufgrund der Tabellensituation gewinnen mussten“, beschreibt Tiger-Trainer Jochen Werling die Tage nach dem Derbysieg gegen den TV Offenbach. Nach dem Spiel rief er 28 Punkte als Saisonziel aus. Derzeit sind es 20, bei sechs ausstehenden Spielen haben die Tiger viermal Heimrecht. „Es wäre schön, wenn wir das realisieren könnten, aber wir wissen natürlich, dass es dafür in jedem Spiel eine Top-Leistung braucht“, so Werling. Auch gegen die „Panther“, die sich als Aufsteiger gut verkaufen.

Sinne schärfen

Das Hinspiel, die Tiger siegten mit 30:23, spielt da eine untergeordnete Rolle: „Wir hatten dort immer wieder gute Phasen, wenn es wichtig war, sie hatten aber auch ein paar Ausfälle. Wir werden die Sinne schärfen müssen.“ HSG-Trainer David Oetzel hat den gleichen Respekt vor den Tigern: „Dort zu gewinnen, ist unfassbar schwer. Ich persönlich habe als Trainer gegen die erste Mannschaft bisher auch eher negative Erfahrungen mit der Spiegelbachhalle gemacht.“

Werling denkt nicht daran. dass seiner Mannschaft wieder ein Spannungsabfall passiert, der in einer teilweise desaströsen Leistung in Mundenheim mündete: „Es ist jedem bewusst, dass uns das nicht mehr passieren darf. Dafür ist die Liga zu gut. Wir müssen mit der gleichen Intensität wie gegen Offenbach spielen.“

„90 Prozent reichen nicht“

„Wir sind gewarnt. Das Spiel in Mundenheim hat gezeigt, dass 90 Prozent nicht reichen“, sagt Rückraumspieler André Hilsendegen, der eine hohe intrinsische Motivation seiner Mannschaft erkennt: „Wir wollen die beste Runde seit dem Aufstieg vor vier Jahren spielen“, sagt der 26-Jährige, der nach einem Jahr Pause vor der Saison wieder eingestiegen ist. Bei der MiRo in Karlsruhe arbeitet Hilsendegen als Elektroniker für Automatisierungstechnik, er schloss im Sommer die Meisterschule ab. Zwei Jahre besuchte er hierfür die Abendschule. Im ersten Jahr gehörte er noch zum Kader („da war ich aber eh nur verletzt“), im zweiten setzte er mit Handball aus, blieb jedoch als Betreuer dabei. In der Mannschaft ist Hilsendegen, der bei Auswärtsspielen die Trommeln organisiert, auch als Siebenmeterschütze gefragt. Üben? „Nein, Hauptsache fest.“