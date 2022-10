Die „Amerika-Truppe“ des FC Neupotz setzt noch ein i-Tüpfelchen: Sie hat einen FCK–Song aufgenommen.

Was für eine Geschichte! 1974 war die C-Jugend des Vereins mit ihrem damaligen Trainer Klaus Hammer Gastgeber einer amerikanischen Jugendmannschaft, den Hillwood Hawks aus Seattle. 1976 ging es zum Gegenbesuch für drei Wochen nach Amerika. In den Jahren danach kamen andere Jugendmannschaften aus den USA nach Neupotz. Schon damals hat Liedermacher Klaus Hammer seinen FC-Neupotz-Song geschrieben und mit seiner Mannschaft auf Kassette aufgenommen.

Die Verbundenheit der eingeschworenen Truppe riss nie ab. Aber niemand hätte damals daran geglaubt, dass sich die einstige C-Jugend immer wieder trifft und fast 50 Jahre später zusammen feiert und singt und einen FCK-Song aufnimmt. Klaus Hammer komponierte, Klaus Fink schrieb den Text. Die Verbundenheit mit dem FCK hat zu dieser Idee geführt. „Wann uffem Betze die Hütt brennt“, heißt ihr Song. Die „Amerika-Truppe“ würde sich freuen, wenn er einen Platz auf dem Betzenberg findet.

Die ersten Zeilen: „Wochenende, es geht los, unser Stimmung isch famos. Nuff zum Betze, gleich pfeifft de Schiri an. Un mir hän dann richtig Luscht, mit dem Deifel uff de Bruscht, in de Weschtkurve sin mir de zwölfte Mann. Unser Spieler läfen uff, ja, die Mannschaft esch gut druff, un mer rufen: wir woll´n euch siege seh’. Plötzlich fallt des erschte Tor, un dann singen wir im Chor: Unser Betze-Lied, ach wie isch des schee.“ Der Refrain: „Wann uffem Betze, Betze, Betze, Betze, Betzeberg die Hütt’ brennt (klatschen), Dann sim mer do, eure treue Fans (klatschen), Wann uffem Betze, Betze, Betze, Betze, Betzeberg die Luft brennt (katschen), Klatschen wir in d’Händ.“ In den nächsten Strophen kommen Fritz Walter, Ottmar Walter, Horst Eckel, Stefan Kuntz, Josef Pirrung, Gerry Ehrmann, Klaus Toppmöller und die Trainer Kalli Feldkamp und Otto Rehhagel ins Spiel.