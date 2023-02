Gleich mal Bronze. Seit ihrem Aufstieg in die „B“-Klasse im Mai 2022 haben Andrea Ligia Costeniuc und Alexander Skrzypek mit ihren Trainerinnen neue Choreographien erarbeitet. Bei den Landesmeisterschaften in den lateinamerikanischen Tänzen in Haßloch präsentierten sie sich in ihren neuen Outfits so gut in der Junioren-II-B-Klasse, dass die Wertungsrichter sie auf den Bronzeplatz setzten. Anschließend starteten sie im Turnier der (älteren) Jugend B und erreichten ebenfalls das Finale. Im Turnier der Kinder I/II „D“-Latein traten Alissa Müller und Niklas Kaiser an. Sie holten eine weitere Bronzemedaille für den TSC Landau. Ihre Rumba werteten die Richter sogar auf Platz zwei. In der nächst höheren Startklasse Kinder I/II „C“ Latein durften sie ihre Samba aufs Parkett zaubern.