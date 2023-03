Tim Dittmann und Linus Baumstark, Gründer einer Videoproduktionsagentur, haben aus der Idee, mal wieder zu kicken, was Großes gemacht. Nachdem sie bei Unterstützern offene Türen vorgefunden haben, steigt am Sonntag „Landau kickt“, ein Hallenfußballturnier, in der IGS-Halle.

Im Mai vergangenen Jahres hat Tim Dittmann das Brettspiel „Wie gut kennst du deinen Bratan?“ in den Onlinehandel gebracht. Übersetzt: Wie gut kennst du deinen Freund? Dem 25-Jährigen aus Landau wird es nicht langweilig. Aus dem Einfall seines Bruders Nils, mal wieder in der Soccerhalle von Bennys Fitnessworld zu kicken, ist was Großes geworden: „Landau kickt“ – ein Fußballturnier mit acht Mannschaften am Sonntag in der IGS-Sporthalle.

So erzählt es Dittmann, der mit Musiker und Student Linus Baumstark B&D Productions aufgemacht hat, eine Videoproduktionsagentur. Die beiden haben über die sozialen Medien zur Teilnahme aufgerufen. Weil sich Teams mehrmals angemeldet hätten und es nicht mehr zu kontrollieren gewesen sei, hätten sie diese aufgefordert, kleine Videos von sich einzusenden. Mit Hilfe der Videos haben sie ausgewählt, welche Teams teilnehmen. Der FC Bullet eröffnet das Turnier um 11 Uhr gegen Chii Lovi Recordz. In der zweiten Gruppe spielen unter anderem die Landauer Kicker und der Jugendtreff.

300 Euro für die Halle

Zuallererst brauchten sie einen Spielort. Dittmann erzählt: Sie hätten im Sekretariat der Integrierten Gesamtschule angerufen. Von dort seien sie an die Stadt verwiesen worden. Und hätten die Zusage bekommen. Müssen sie für die Hallenbelegung zahlen? 300 Euro, sagt Dittmann.

Das letzte Wort war darüber noch nicht gesprochen. Sie haben Bürgermeister Maximilian Ingenthron als Unterstützer gewonnen. Angeblich ebenfalls Unternehmen und andere Leute, denen sie ihr Konzept vorgestellt, die sie gefragt haben, ob sie sich mit kleinen Geschenken und Gutscheinen beteiligen. Ihre Argumente: Im hektischen Alltag gehe leicht der Fokus auf das verloren, was wirklich zähle, Beziehungen und das Zusammensein mit den Menschen, die einem am Herzen liegen. Mit „Landau kickt“ möchten sie „nicht nur die Gemeinschaft innerhalb unseres Teams und Unternehmens stärken, sondern auch dazu beitragen, das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Gesellschaft zu fördern. Wir sind füreinander da und unterstützen uns gegenseitig, wenn es nötig ist.“

„Abstand zu den Handys“

Ein weiterer Aspekt, der den Organisatoren am Herzen liege, sei, „Abstand zu unseren Handys zu gewinnen“. Ständige Benachrichtigungen und der Social-Media-Konsum könnten dazu führen, sich abzukapseln und soziale Fähigkeiten zu vernachlässigen.

Wer kann da Nein sagen? Die Organisatoren schreiben, sie möchten „eine größtmögliche Summe für eine Spende mit unseren Sponsoren für eine Sozial- oder Jugendeinrichtung sammeln und sie dann vor dem großen Finale übergeben“.

Um welchen Jackpot, Spenden für den ersten Platz beim Turnier, es am Sonntag geht, ist geheim. Die Spieler sind 14 bis 25 Jahre alt, fünf Feldspieler plus Torwart bilden eine Mannschaft. Dittmann kündigt an, dass es eine Halbzeitschau mit Riesentorte, Torwandschießen, Glücksraddrehen und andere Spiele um coole Preise gibt. Das letzte Gruppenspiel beginnt um 12.50 Uhr. Sportlich weiter geht es mit Halbfinals, Finale und Platzierungsspielen. Gegen 16.30 Uhr, 17 Uhr werde das Finale gespielt, sagt Dittmann (25), der nach dem Fachabi mit Schwerpunkt E-Commerce Landschaftsgärtner lernte und nun mit Baumstark (23) ein Start-up leitet. Ihr Aufruf: „Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass der Spaß und das Miteinander im Mittelpunkt unseres Zusammenseins stehen.“

