Céphas Bansah, Vorbereitungen auf das World-Klapp-Rennen und ein Happy End in Herxheim

Der Pfälzer Klappverein bereitet den World-Klapp, so was wie die Weltmeisterschaft des Völkchens der Klappradfahrer, am 25. Juni in Herxheim auf der Sandbahn im Waldstadion minutiös vor. Heute ist das elfte freie Training auf dem „Duwak-Track“ angesetzt. Der Tag wird mit einer verzweifelten Suche enden.

Torben Huy aus Dannstadt-Schauernheim ist da mit dem Trike. Er gehört zu einer Gruppe von Quad-, Trike- und Sidebyside-Fahrer, die benachteiligten Kindern eine Freude machen wollen und sie kostenlos zu Fahrten als Sozius oder Sozia einladen. Am 25. Juni wird er sein Trike dem Schirmherrn des World-Klapps für die Eröffnung zur Verfügung stellen. Wäre doch schön, wenn Céphas Bansah, sein vollständiger Name ist Togbui Ngoryifia Céphas Kosi Bansah, jetzt auch da wäre, denkt sich Peter Zürker vom Veranstalter. Er hat den 74-Jährigen vor vielen Jahren bei einer Hilfsaktion kennengelernt, ruft ihn an. Er sei auf der Heimfahrt von einem Termin im Schwarzwald und komme gerne, antwortet Bansah, der in Ludwigshafen eine Autowerkstatt führt – und Oberhaupt des westafrikanischen Volks der Ewe ist. Er löste seinen Großvater auf dem Thron ab. Der hatte ihn zur Ausbildung nach Deutschland geschickt. Bansah schloss in Ghana die Technikerschule ab und war 22 Jahre alt, als er hier ankam.

Amtsblatt durchgeblättert

Gesagt, getan. In Herxheim merkte Bansah, dass er im Eifer des Gefechts etwas verloren hatte: die teilbare Brille mit Magnetverschluss zum Umhängen. Jeder schaute sich im Waldstadion um. Keine Spur. Was tun? Zürker rief am Montag Martin Jüllig im Herxheimer Rathaus an. Der 62-Jährige unterstützt den Klappverein bei seinem Vorhaben. Jüllig fuhr die Sandbahn ab. Und fand nichts.

Die Geschichte wäre zu Ende gewesen, wenn Jüllig am Freitag nicht das Amtsblatt durchgeblättert hätte. „Das Fundbüro teilt mit: Gefunden: Brille (Herxheim, Parkplatz Radsportheim).“ Er schaute nach. Tatsächlich: Bansahs Brille mit Magnetverschluss zum Umhängen.

Am Samstag wieder Training

Bansah, Kfz-Meister und Landmaschinenmeister, König von Hohoe Gbi Traditional Ghana, bekommt seine Königsbrille wieder. Zürker freut sich. Als der Verein den World-Klapp 2012 auf der Bahn in Friesenheim veranstaltete, überlegte er, wem er die Schirmherrschaft übertragen könnte. Und erinnerte sich an Bansah, der damals eine Stretch-Limousine hatte: Céphas, wie sieht es aus? Seitdem gehört Bansah zu den Klappradrennen dazu. Am Samstag um 15 Uhr beginnt das nächste freie Training. Wer am World-Klapp teilnehmen will, bewirbt sich im Netz unter world-klapp.de. 300 können antreten.