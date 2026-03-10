Die Ü50-Korbjäger des TV Bad Bergzabern qualifizieren sich für die nationale Meisterschaft in München. Der größte Erfolg des Vereins im Seniorenbereich seit 16 Jahren.

Mark Lemke, Michael Wisser und Klaus Fremgen feierten vor 16 Jahren einen großen Erfolg und zählen zum Team des TV Bad Bergzabern, dass nun in der Ü50 Großes erreicht hat. Beim Bundesfinale 2010 in Göttingen nannten sich die Ü40-Cracks die „fabelhaften Beza-Boys“ und trafen als Provinzclub auf die „Superstars“ der Basketballszene aus Berlin, Köln und Ansbach. Wo liegt eigentlich Bad Bergzabern, wurde oft gefragt. „Wir leben an der Weinstraße, der Toskana Deutschlands“, war damals immer wieder die Antwort. In diesem Jahr kann das wieder passieren.

„Das war 2010 eine unbeschreiblich schöne, unvergessliche Erfahrung. Die erneute Teilnahme am Bundesfinale ist für uns ein Mega-Erfolg“, sagt TVB-Abteilungsleiter und Ü50-Korbjäger Klaus Fremgen (Gleiszellen). Der Kurstadt-Klub bildete zur Ü50-Qualifikation in Bad Bergzabern mit befreundeten Spielern der LSV Ladenburg eine Spielgemeinschaft. Fremgen: „Wir harmonierten perfekt und freuen uns riesig, Ende April gemeinsam viel Spaß auf der ganz großen Bühne in München zu haben.“

Der Weg nach München

Das Qualifikationsturnier mit sechs Mannschaften aus Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz wurde in zwei Sporthallen gespielt. Und begann für den TVB mit einer 28:30-Niederlage gegen die SG TV Langen/Eintracht Frankfurt. Doch nach dem 41:20-Erfolg im zweiten Gruppenspiel gegen TuS Hornau und dem entscheidenden 36:29-Sieg gegen den Besten der zweiten Vorrundengruppe, die SG BC Wiesbaden/TG Hochheim, war mit dem anderen erfolgreichen „Halbfinalisten“, Langen/ Frankfurt, der Weg nach München frei.

„Als das Team aus Langen und Frankfurt in der Halle einlief - alle körperlich stark, athletisch und durchtrainiert - dachten wir, da haben wir keine Chance“, erzählte Andreas Offenhäußer (Klingenmünster). „Doch je länger die Partie dauerte und wir gleichwertig mithielten, sahen wir unsere Chance.“ Fremgen sah es wie sein Teamkollege: „Bis in die Schlusssekunden blieb es spannend. Mit dem letzten Wurf hätten wir sogar noch den Sieg oder die Verlängerung erzielen können.“

Gutes Teamgefühl

Die Basis für den Erfolg gegen Wiesbaden/Hochheim legten die Kurstadt-Korbjäger mit einem spektakulären 15:0-Vorsprung (8.). Zum Ende wurde es knapp (30:26), doch die Einheimischen behielten die Nerven. Alle sechs zugesprochenen Würfe an der Freiwurflinie nach Fouls verwandelten Jan Breitinger (4) und Serge Elia (2) sicher.

„Von Beginn an entwickelte sich ein gutes Teamgefühl, auch mit den drei Mitspielern aus Ladenburg. Das war ein Klasse-Tag“, schwärmte Nils Willems, der Architekt aus Edenkoben. „Ich habe ehemalige Gegenspieler aus der Regionalliga wieder getroffen. Richtig Spaß machte auf dem Feld beim Spiel gegen Langen/Frankfurt das Duell unterm Korb gegen einen ehemaligen Profi aus der ersten türkischen Liga. Was wird das jetzt erst ein Erlebnis, wenn wir mit unserer coolen Truppe in München-Ismaning auf die besten Ü50-Basketballer Deutschlands treffen.“ Gespielt wird am 25./26. April in Ismaning.