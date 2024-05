Die JSG Hainbach organisiert in Essingen eine E-Jugend-Europameisterschaft und stattet jeden der 16 Teilnehmer mit Shirts und Fahne aus.

Die Nationalmannschaften von Deutschland und Schottland stehen sich am 14. Juni im Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft in München gegenüber. Für die JSG Hainbach die Vorlage für eine Mini-EM am Samstag, 8. Juni, in Essingen. In nicht mal 24 Stunden seien die auf 16 E-Jugenden begrenzten Plätze vergeben gewesen, so Michael Bernhart, Jugendleiter VfL Essingen/JSG Hainbach.

Die Gruppe D weicht vom Original ab. Die Fußball-EM legt in sechs Vierergruppen los, die Mini-WM in vier Vierergruppen. Ein Gruppenspiel dauert 14 Minuten. Die JSG Bienwald ist Deutschland, die JSG Hainbach ist Österreich. Das ist ausgelost worden. Auf Facebook stellt Bernhart der Reihe nach alle Mannschaften bis zum Turniertag vor. Mit Italien fing es an: TuS Knittelsheim. Danach Slowenien: JFV Südwest Löwen. Serbien: FC Insheim.

In den Landesfarben

Um die Vielfalt erleben zu können, konnte jeder Verein nur eine Mannschaft melden. Büchelberg, Landau West, Kapellen-Drusweiler, JSG Gäu-Freimersheim, Queichheim, Jockgrim, Annweiler, Offenbach, Kandel und der FV Germersheim taten dies. Jugendliche des Ausrichters werden die Spiele pfeifen.

Jede Mannschaft erhält einen kompletten Satz mit Hemden in Landesfarbe mit Bedruckung. Die Spieler dürfen die Shirts behalten. Jede Mannschaft, die aus bis zu 14 Spielern bestehen darf, erhält eine Fahne.

Jede Jugend hat sechs Spiele

„Und wir wissen natürlich, was eure Mannschaft möchte: Fußball spielen! Daher ist das Turnier als ganztägiges Turnier angelegt“, so der Ausrichter. Jede Mannschaft habe sechs Spiele. Alle Plätze werden ausgespielt. Im Anschluss werde noch der „Europameister im Neunmeterschießen“ gekürt. Bernhart: „Wir planen das Turnier schon seit einem Jahr und freuen uns nun darauf, dass es bald losgeht.“

Am 8. Juni um 9.30 Uhr geht’s los. Die Organisatoren erwarten rund 220 kickende Kinder, die mit Eltern, Geschwistern und Verwandten den Platz bevölkern und die angebotenen Speisen und Getränke nutzen. In der JSG Hainbach sind der VfL Essingen, VfB Hochstadt und Jahn Zeiskam zusammen.