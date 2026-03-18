Die U15-Mädchen des TC Schwarz-Weiß Landau sind Hallen-Pfalzmeister. Sie zeigten nicht nur spielerische Klasse, sondern auch bemerkenswerten Teamgeist und Nervenstärke – denn der Weg zum Titel war alles andere als einfach.

An Position 1 führte die 13-jährige Charlotte von Haxthausen das Team an. Auf den nächsten Positionen spielten die 14-jährigen Carla Engel, Lilli Krassnitzer, Tilda Conrad und Anna Luisa Müller.

Bei starker Konkurrenz behielten die Landauer Mädchen stets die Ruhe und spielten in den wichtigen Momenten ihr bestes Tennis. Dieser Titel ist das Ergebnis intensiven Trainings, großen Engagements und einer hervorragenden Teamdynamik. Sie setzten sich mit der besseren Matchbilanz vor dem 1. TC Weilerbach durch, gegen den es ein 3:3 gab.